La manera en la que Bertín Osborne ha conocido al hijo de Gabriela Guillén

Bertín Osborne afronta la vida de otra manera. El cantante, tras reponerse del covid persistente, tiene otra pelota sobre su tejado: la paternidad del hijo de Gabriela Guillén. Un asunto sin resolver que encara ahora de una manera más calmada según ha comentado Pipi Estrada en el programa Fiesta. “Me impactó porque es una realidad muy clara. Me dijo que cuando te falla la salud, te das cuenta de muchas cosas. Ves la vida de una forma completamente diferente”, ha comenzado diciendo el ex de Terelu Campos.

“Esto quiere decir que este Bertín está mucho más pausado. Mucho más tranquilo y, aparentemente, va a llevar la situación del tema de la paternidad de forma distinta. Cuando todo se solucione, se verá más claro. Él está en proceso de solucionar la situación. Él lo que quiere es confirmar que es el padre de ese hijo”, ha explicado Pipi.

De momento, el presentador de El show de Bertín se limita a ver al bebé a través de las fotografías que Gabriela Guillén le envía a José Luis López El Turronero. “Por cierto, él ve las imágenes de ese niño a través de José Luis”, ha contado el colaborador de Fiesta.

Precisamente, El Turronero, que mantiene una relación cordial con Gabriela, ha rechazado ser el padrino del bebé. “Es ella la que más le llama y la que más insiste. José Luis es una persona tan bondadosa que no niega la conversación a nadie. Ella busca una cercanía por esa vía. Bertín ha visto las fotos del niño y guarda silencio cuando las ve”, ha asegurado.

En su última aparición pública, Bertín se ha mostrado más amable con la prensa, aunque no ha querido entrar en el tema de la paternidad con Gabriela Guillén. No quiere adelantarse a los acontecimientos y prefiere ser prudente. “No estoy al cien por cien, pero estoy casi bien. Todos somos humanos y las mismas cosas de forma insistente te molestan. Y digo: no tengo ganas de contar nada. Hay cosas muy personales que todavía no están solucionadas y se van a solucionar pronto. Son cosas personales de las que no quiero hablar. En el momento en el que están solucionadas, lo diré. No voy a guardarme nada, pero cuando lo sepa. Os agradezco el interés”, dijo ante los medios en un concierto benéfico celebrado en San Sebastián de los Reyes.

Gabriela Guillén, tras ofrecer varias entrevistas en la televisión, se mantiene en silencio. La fisioterapeuta aseguraba que iniciaría los trámites legales para reclamar la paternidad, pero a día de hoy la demanda no ha llegado a Bertín.