Desde que anunciaran su divorcio hace casi tres años, la relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie ha pasado por muchas idas y venidas. Tras los numerosos rumores que parecían indicar que ambos actores estaban rehaciendo sus vidas, el culebrón Brandgelina ha dado un nuevo e inesperado giro. El que se ha convertido en uno de los divorcios más famosos y mediáticos de Hollywood, y que tiene en vilo a medio mundo, podría no firmarse finalmente. Según The Sun, Angelina quiere frenar el proceso de divorcio en busca de una reconciliación y en pos de que la familia vuelva a estar unida, aunque Brad no está muy por la labor de aceptar.

El anuncio de su separación llegó por sorpresa en septiembre de 2016 y su divorcio, a mediados de 2019, aún se está ultimando y los detalles están en manos de sus abogados. Que Angelina y Brad alcancen un acuerdo sobre la custodia de sus seis hijos y sobre sus bienes parece una ardua tarea y se sabe que las negociaciones están siendo muy duras. Lo que nadie podía esperar es que uno de los pueda querer dar marcha atrás en todo el proceso y menos aún que sea ella, quien presentó precisamente la demanda de divorcio y a quien se relacionaba hace solo unos días con Colin Farrell.

Pitt, pese a no quiere retomar su matrimonio, sí que aseguran que tendría ganas de solucionarlo todo de manera amigable y que su relación siga siendo cordial por el bien de los niños que tienen en común.Ni los representantes de Pitt ni los de Jolie han hecho ninguna declaración a este respecto y, de momento, no se sabe nada más que la información proporcionada por The Sun. Pero de producirse la reconciliación, sería surrealista a la par que un bombazo informativo.