Bradley Cooper y Lady Gaga han dado un paso más en su relación. No hace ni cuatro meses de que el actor y la cantante desmintieran su romance y ahora ya están viviendo juntos. En febrero se celebró la gala de los Oscar. Si por algo se recuerda la última edición de la entrega de premios es por la actuación al piano de los protagonistas de la película Ha nacido una estrella. Saltaron chispas. Sus miradas, su sensibilidad y sus gestos hicieron que no fueran necesarias las palabras para comprobar que entre ellos había algo más que una relación laboral. En el público se encontraba la modelo Irina Shayk, la por entonces novia de Bradley. Su cara era un poema y el tiempo le ha dado la razón. En los días anteriores y posteriores a los Oscar hubo varios hechos que hicieron que los rumores sobre la relación entre el actor y la cantante aumentaran. Un mes antes, el actor acudió solo a un concierto de su compañera. Tan solo unos días antes de sentarse al piano junto a Cooper, Lady Gaga anunció que rompía su compromiso matrimonial. Y dos días más tarde de la comentada actuación, Irina dejó de seguir a la artista en redes sociales.

Pero ninguno se pronunció al respecto y Bradley Cooper e Irina Shayk continuaron con su vida en común. Hasta que el mes pasado la pareja, que tiene una hija de dos años en común, se separó. Fue entonces cuando vieron la luz otras informaciones que aseguraban que la madre de Bradley había tenido que ver mucho en la separación de su hijo. El actor se llevó a su madre a vivir con ellos y la relación entre las dos mujeres no era buena. Esto, unido a lo de Lady Gaga, hizo que el actor y la modelo decidieran tomar caminos separados. De hecho la madre de Cooper acaba de lanzar un mensaje muy contundente a su ex nuera. Irina tiene intención de mudarse a Nueva York y Bradley de quedarse en Los Ángeles, lugar donde vivían junto a su hija. La ex suegra de la modelo ha dicho que no permitirá que le separen de su nieta. El tema de la custodia de la niña es algo que todavía tienen pendiente.

Ahora una revista estadounidense ha publicado unas fotografías de la nueva pareja entrando en la misma casa y haciendo una mudanza. Todo apunta a que lo que trasladan son las pertenencias de la cantante a la casa que el actor tiene en una de las zonas más lujosas de Nueva York. Por su parte Irina Shayk está disfrutando del verano en solitario. En sus redes sociales da buena cuenta de cada día que pasa en la playa o de los eventos exclusivos a los que asiste y en los que no pierde la sonrisa.