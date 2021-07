Britney Spears abandona por el control familiar

Se planta. Britney Spears asevera que no volverá a actuar mientras su padre siga controlando sus cuentas y sus movimientos, como ha hecho durante los últimos 13 años a raíz de una resolución judicial por su situación vulnerable. La artista asegura que ya superó aquella crisis y protesta por seguir atada a las consideraciones de su familia.

“Acéptame por lo que soy o bésame el culo”, ha llegado a expresa de forma malsonante en las redes sociales, respuesta a su vez a los haters que siguen cuestionando su lucidez y le critican por todo. “A aquellos que critican los videos en los que salgo bailando... no voy a actuar en ningún escenario en un futuro próximo mientras mi papá siga decidiendo lo que me pongo, digo, hago o pienso. Ya lo he hecho durante los últimos 13 años”, ha comentado la cantante, que tiene 39 años y fue la primera estrella del pop comercial que tuvo este siglo.

La que fuera estrella infantil Disney asevera también que prefiere quedarse bailando en su casa que subirse a escena y darle dinero a quienes la tienen asfixiada. Recordó que cuando ha actuado en Las Vegas, donde pagan bastante bien, la gente está “tan desnortada” que no puede ni estrecharle la mano. “No me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar otra vez y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores... Así que lo dejo”, ha protestado.

El centro de sus iras, junto a tantos objetores, es el comportamiento de su padre, James Spears, y de su hermana, Jamie Lynn Spears. que la tienen controlada. El conflicto abierto entre la cantante y su padre ha suscitado un debate en las redes. Se ha llegado a acuñar la etiqueta #FreeBritney en petición de que sea revisada la resolución para que pueda decidir por sí misma.

“Mi supuesta red de apoyo me hizo un daño profundo. Esta tutela legal mató mis sueños...así que todo lo que tengo es esperanza y la esperanza es justo lo que es más difícil de asesinar en este mundo. Aún así hay gente que lo intenta”, ha continuado en su queja amarga ante sus 31 millones de seguidores en instagram.Britney Spears ya se ha quejando ante la justicia para acabar con esta tutela dictada por una resolucion en los tribunales que limita su vida y que es un mecanismo reservado para personas incapacitadas, situación en la que asegura que ya no se encuentra.

Su padre fue designado para hacerse cargo de sus decisiones privadas y sus cuentas e ingresos económicos tras haber sido denunciada por su comportamiento en 2008. La medida judicial se estimó con carácter temporal pero se ha ido extendiendo contra la petición de la afectada, que asegura estar sana y, sin embargo, está explotada por su familia. Britney estuvo al frente de un espectáculo en Las Vegas entre 2013 y 2017 que asumió en contra de su voluntad.

En el documental Framing Britney, elaborado por The New York Times repasa su vida.