Camila Cabello y su nueva aventura como embajadora

La superestrella del pop Camila Cabello se ha convertido en la nueva imagen de Bacardi, con una colaboración entre ambas partes dentro de la plataforma global Do What Moves You, conocida en España como Sigue Tu Ritmo. En esta primera campaña, la polifacética actriz y cantante protagoniza un spot ambientado con su nueva canción I luv it que ha inspirado un cóctel.

Camila asegura que cuando recibió la noticia de la colaboración se emocionó mucho. "Cuando Bacardi me pidió que fuera la nueva imagen de su ron, estaba feliz y emocionada. Como cubanoamericana, a mi familia siempre le ha gustado el ron, y siempre he estado rodeada de Bacardi por vivir en Miami, así que esta colaboración tenía sentido. Me encanta que aporten esa buena energía caribeña a todo lo que hacen. Además de disfrutar genuinamente del producto, también me encanta su pasión por el patrimonio, y los sonidos de Miami y Cuba siempre han inspirado mi música”. Para la cantante, colaborar en esta campaña ha sido increíble por varios motivos: “prestan mucha atención a los detalles y ambos nos hemos asegurado adoptar un enfoque de 360 grados con esta asociación. Además, si estás en una fiesta con Bacardi, seguro que estás de pie y bailando” afirma Cabello.

Esta nueva campaña es una celebración del espíritu vibrante de la música de Camila Cabello y de la pasión de la marca por unir a su comunidad a través del movimiento y la autoexpresión, una creación del director Nicolás Méndez, cofundador de Canada y director de éxitos internacionales como Rosalía, Travis Scott y Tame Impala. Su visión cinematográfica e irreverente, desarrollada en colaboración con BBDO Nueva York, muestra a la estrella del pop moviéndose al ritmo de su contagioso nuevo tema.

Las ondas sonoras de la canción comienzan a transmitirse desde la radio a la calle, y finalmente culminan en una divertida fiesta con cócteles Bacardi. La coreografía fue creada por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer y Arthur Hare de (LA)HORDE, mientras que los nuevos y atrevidos looks de Camila fueron creados en colaboración con el estilista de famosos Jared Ellner, el maquillador Ash K Holm, el peluquero Dimitris Giannetos y el artista de uñas Tom Bachick.

En este spot se muestra una faceta de la artista muy desconocida, sobre todo para sus fans. Camila Cabello aparece con un nuevo y atrevido look y coreografías llenas de energía. La cantante y actriz asegura que todos los elementos creativos del videoclip guardan una relación muy directa con su nueva etapa musical.

Esta es la receta del Ponche “I LUV IT” de Camila Cabello

Ingredientes:

- 60 ml ron Bacardi Carta Blanca

- 15 ml Licor St Germain

- 15 ml Néctar de Fruta de la Pasión

- 15ml lima (zumo de media lima aproximadamente)

- 30 ml agua de coco

- Rodaja de lima y copos de coco tostado como guarnición Elaboración: Poner todos los ingredientes en un vaso lleno de cubitos de hielo. Remover rápidamente para mezclar. Decorar con una rodaja de lima y copos de coco tostados.