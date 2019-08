El Camino de Santiago inspira las camisas de moda

Dicen que el Camino de Santiago es fuente de inspiración. José Manuel Pérez y Javier Luceño son el claro ejemplo que durante sus etapas surgen las mejores ideas. A ellos les sucedió hace dos veranos, cuando se les ocurrió poner en marcha Scallop Way, su firma de moda masculina. Mientras realizaban esta aventura se dieron cuenta de que por allí no había ningún tipo de negocio para comprar ropa con la que adecentarse un poco. Y de ahí surgió la idea de crear una firma de moda para hombre con las camisas como grandes protagonistas. Desde entonces dedican gran parte de su tiempo a Scallop Way, una marca que según cuenta Javier “primero nació como un hobby, fue yendo bien y ya estamos trabajando muy a fondo cada día, con la calidad y el gusto por delante”.

En cada prenda está muy presente la pasión que estos dos jóvenes tienen por el Camino de Santiago. Primero por el nombre elegido. Scallop se puede traducir como vieira, la concha que simboliza el camino, el trayecto que hacen los peregrinos. Y Way significa camino. Pero no solo la marca tiene un nombre especial. Javier y José Manuel denominan a sus prendas con nombres de pueblos que han conocido durante los años que llevan viajando a Galicia o el nombre de personas a las que han conocido en sus aventuras durante este tiempo. Es una forma de reflejar el cariño que le tienen al Camino de Santiago y la importancia que tiene en sus vidas. Iruña, Portomarín o Belorado son algunos de los nombres que están presentes.

Las camisas son la seña de identidad de esta firma, pero también cuentan con otras prendas como polos, camisetas o sudaderas y de cara a la próxima temporada otoño-invierno lanzarán una línea de cárdigans, jerseys y rebecas. Una clara muestra de que Scallop Way no deja de crecer. En cuanto a la línea de camisas destaca la amplia variedad de colores, los estampados de rayas y los lisos y la calidad de los tejidos. Se trata de camisas de lino perfectas para lucir en diferentes épocas del año, tanto para el día a día como para eventos más especiales. Sus polos, camisetas y sudaderas son perfectos para los hombres que quieran conseguir un look casual que marque la diferencia. Si algo caracteriza a las prendas de Scallop Way es que son de marca España. Javier cuenta que “aunque nos suponga algo más de coste, desde el primer momento quisimos que el diseño, la confección y los tejidos fueran realizados en España”.

Algo que José Manuel y Javier han hecho muy bien es adaptarse a las nuevas tecnologías, algo fundamental en el sector de la moda. Comenzaron vendiendo prendas a sus familiares y amigos y organizando showrooms para que los clientes pudieran ver sus prendas de primera mano. Pero ahora la mayor parte de sus ventas las realizan a través de su tienda online, donde cuidan su imagen hasta el más mínimo detalle. “Contactamos con un amigo que tiene una agencia de marketing digital y nos abrió mucho la mente. Desde entonces cuidamos mucho nuestra página web y las redes sociales (@scallop_way), donde nos gusta además de mostrar nuestros productos, enseñar nuestra filosofía de vida”. Una filosofía de vida que se caracteriza por el respeto absoluto por la naturaleza y la importancia de las relaciones entre las personas.

El último paso de Scallop Way ha sido abrir su primer punto de venta físico en el espacio Libélula Shop, en el centro de Sevilla. De esta forma esta firma que los dos amigos sevillanos pusieron en marcha entre Santiago y Finisterre se está convirtiendo en una de las referencias del sector de la moda masculina gracias a su calidad, a su bonita filosofía y su adaptación a los nuevos tiempos.