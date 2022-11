Carlos Navarro, 'El Yoyas', en busca y captura tras no acudir a prisión

Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas en su paso por Gran Hermano, se encuentra en situación de busca y captura por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras no presentarse al Juzgado de Paz de Vilanova del Camí (Barcelona) para hacer efectivo su ingreso en prisión por una condena de violencia machista.

El exconcursante de Gran Hermano fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por la Audiencia de Las Palmas en abril del pasado año. La condena estaba basada en hasta siete delitos de malos tratos, lesiones, vejaciones y amenazas contra Fayna Bethencourt, su exmujer, a la que conoció cuando ambos concursaban en el desaparecido reality de Telecinco. Los hechos incriminatorios ocurrieron en presencia de los dos hijos de la expareja, ambos menores de edad. Además, la condena también incluye un delito por tenencia ilegal de armas.

En la resolución judicial se afirma que el maltrato era una práctica habitual, llegando a recoger declaraciones de los pequeños en contra de su padre. Las pruebas determinaron la culpabilidad del personaje televisivo, que ya en su paso por Gran Hermano dejó algún que otro comportamiento violento.

Por el momento su ingreso en prisión no se ha producido al no comparecer en los juzgados donde estaba citado. La orden de busca y captura estará vigente hasta el próximo 3 de febrero de 2027, por lo que existe un tiempo prudencial para que sea localizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y pueda cumplir su condena.

Por su parte, Fayna, que puso tierra de por medio con Carlos, ha asegurado que confía en la justicia pero que la situación actual no es la deseada por ella y su familia. “Lo único que espero es que lo encuentren ya y estaré más tranquila. Me considero afortunada de vivir tan lejos, sinceramente. Que haya que coger un avión y que haya aeropuertos y muchos kilómetros de por medio me da tranquilidad”, ha añadido.