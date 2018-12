Carlota y Dimitri no se ponen de acuerdo en la boda

Todo apunta a que 2019 no traerá la tan esperada –por las numerosas veces que ha sido aplazada– boda de Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam, padre de su segundo hijo, Balthazar, de dos meses de edad. La revista del corazón Closer ha publicado que la hija de Carolina de Mónaco y Dimitri, quienes fundamentalmente no se ponen de acuerdo sobre dónde establecer su residencia familiar, han pospuesto el enlace "indefinidamente".Después de un año o año y medio de relación, la anunciada ceremonia civil para este mes de diciembre, y el matrimonio religioso el primer trimestre de 2019, no entra ya en los planes de la pareja. El hijo de la actriz Carole Bouquet, según apunta dicha publicación, está centrado en su carrera de productor y considera "aburridísimo" tener que vivir en el Principado. Así que Carlota anda arriba y abajo de allí a París, donde tiene establecido su domicilio Dimitri, con su hijo pequeño y, a veces, también con su otro hijo, fruto de su anterior relación con el actor Gad Elmaleh. De manera que el proyecto de fundar una familia tradicional se antoja, de momento, lejano a los intereses de ambos.