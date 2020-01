Carmen Lomana la lía en Twitter: "Un abrigo de piel, porque soy ecológica"

Contradictorio y absurdo a partes iguales ha sido el mensaje que ha publicado en Twitter por Carmen Lomana, una de las reinas de la farándula. Lomana ha sido fruto de la ira y las risas de los tuiteros durante las últimas horas con el siguiente mensaje: "Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado #Nomadideluxe Piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables".

No, no es un fake, es verdad. Lomana lo ha dicho. Juzguen ustedes.