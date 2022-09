Si están Chanel, Pedro Almodóvar y Ester Expósito es la gran fiesta tras el verano

El camino de las baldosas amarillas es el punto de partida de Paco León con la película Rainbow, que además de estreno en salas llega hoy a la plataforma Netflix. La puesta de largo de esta película con gran carga experimental ha estado a la altura de la inspiración del cineasta y actor sevillano y todos sus grandes amigos estuvieron anoche en la estación Príncipe Pío para brindar y bailar (y comer, todo en cantidades generosas).

Una fiesta musical animada por Samantha Hudson llena de sorpresas que incluyó la aparición de la artista española en Eurovisión 2022. Chanel y su equipo de baile dejaron de nuevo boquiabiertos al personal porque muchos asistentes no esperaban tal aparición. Y no fue con Slomo sino con I wanna dance with somebody de Whitney Houston. Y todo el mundo bailó. Hasta Lorena Castell se subió a la barra, al pole dance, para mostrar su magnífica forma física. Los dj se extendieron con una sesiones en las que el público no dejó la pista.

Entre los invitados que acudían a abrazar a Paco León, caracterizado para la ocasión, se encontraba el director Pedro Almódovar y muchos de los actores que han estado en la andadura del sevillano como Carmen Machi o Miren Ibarguren y todo el elenco de Rainbow, con Dora Postigo y Áyax Pedrosa.

El dress code para la fiesta era "Más es más" y la mayoría de los invitados siguieron a rajatabla el deseo de León y su equipo. El diseñador Eduardo Navarrete, cubierto de lycra multicolor, se ponía de nuevo en oferta y a su lado, La Terremoto de Alcorcón. Juntos hicieron el 'Rainbow Trip', el viaje en tren que iba a recorrer desde Atocha los alrededores de Madrid en una experiencia insólita para los centenares de viajeros-invitados. Provistos de auriculares luminosos, el viaje estuvo marcado por la música, los efectos especiales y hasta una difusora de perfume para que todos los sentidos se vieran envueltos en la idea de Rainbow.

La cantante Nathy Peluso, la actriz Ester Expósito y su pareja, Nicolás Furtado, Asier Etxeandía, Fernando Andina (al que le preguntaban por sus complicaciones culinarias en MasterChef Celebrity) o Rosa Zanetti estaban entre los invitados, como la diseñadora Ana Locking y muchos de los componentes de Drag Race España. El más es más en su esplendo. Y en el cóctel no faltó ni el jamón Cinco Jotas para disfrute de los noctámbulos.

El guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, y su pareja, la modelo israelí Mishel Gerzig, formaban parte de los invitados más imprevistos de una fiesta que ha inaugurado el otoño en Madrid y no ha dejado indiferente a nadie. Sobre todo a los pasajeros de las estaciones, asombrados con el tren del Rainbow Trip que recorría Madrid con los personajes del Mundo de Oz de Paco León.