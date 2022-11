Chelo García Cortés, "yo no soy nadie para Isabel Pantoja"

Chelo García Cortés, ex mujer de José Manuel Parada, tuvo un vínculo muy estrecho con tantas figuras del famoseo que ha escrito un libro para narrar algunas de esas viviencias. Sin etiquetas es el libro de Chelo, un icono de la información del corazón, por el que aparecer decenas de nombres. Entre otras razones para publicar ahora parte de sus memorias es para aclarar algunos aspectos ante una población más comprensiva con el colectivo LGTBI, ha afirmado en Telecinco.

Uno de esos personajes cercanos a la cronista fue la cantante sevillana Isabel Pantoja. García Cortés llegaba a hablar en nombre de la tonadilera en programas como Salsa rosa, Tómbola y en Sálvame ha sido una de sus defensoras, pero esa amistad se truncó hace ya bastante tiempo.

La relación se rompió pese a tantos años de complicidad debido a desencuentros sobre los hijos de la cantante. Chelo se vio envuelta en tertulias donde el comportamiento de Kiko Rivera, con los devaneos de sus novias que aparecían en torno a él sólo para convertirse en famosas; como con Isa Pantoja, con sus momentos de portada. Hablar de los hijos de la cantante provocó esa ruptura entre la periodista e Isabel Pantoja, que ya daba titulares de sobra con su proceso judicial sobre sus años marbellíes.

Chelo llegó a reñir a Isa Pantoja sobre sus relaciones sentimentales lo que indignó a Pantoja, que dejó de comunicarse con su periodista de cabecera, azuzada "por su entorno", ha reconocido, incluido Kiko. "Yo no soy nadie para Isabel Pantoja", admite la cronista, pero esa ausencia, asegura, no le afecta tanto viendo la mala relación que ahora tiene la tonadillera con sus hijos. No se habla con Isa y con Kiko Rivera, aunque ha querido reunirse con él tras el ictus sufrido hace algo más de una semana, su ruptura es más grave por asuntos de la herencia de Cantora.