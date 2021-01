Chuck Norris no es el 'Chuck Norris' que asaltó el Capitolio

Chuck Norris, el tipo más duro y karateka de las cintas del videoclub, ha debido salir al paso de los comentarios de una foto en la que una persona que se parece a él y que posa junto a unos de los asaltantes identificados que accedieron por la fuerza al Capitolio. El evidente parecido se convirtió en una oleada de comentarios en Estados Unidos. El actor se ha visto obligado a aclarar que no estuvo en Washington el 6 de enero y que rechaza de plano el asalto a la institución.

En Twitter el rudo pelirrojo ha expresado: "Recientemente supe que hubo un doble de Chuck Norris en los disturbios del Capitolio en Washington. No era yo y yo no estuve ahí", ha debido enfatizar junto a su postura ideológica: "bo hay espacio para la violencia de ningún tipo en nuestra sociedad. Estoy y estaré siempre a favor de la ley y el orden. Vuestro amigo, Chuck Norris".

El representante del actor se ha movilizado para que los medios salgan de dudas de la identidad del tipo de la foto del asalto.

Esta fue otra de las fotos compartidas del doble de Norris.

Saw this on my Facebook today. Chuck Norris was in DC proudly supporting Maga and Trump pic.twitter.com/KN40VrR7FJ