El disgusto de Concha para ponerse al día con Hacienda

Concha Velasco ha comenzado 2019 poniéndose al día con Hacienda. Para saldar la deuda que tenía pendiente con la Agencia Tributaria, la actriz ha tenido que desprenderse de un piso ubicado en el centro de Madrid, en la calle Princesa de Éboli en concreto. Una venta que, según apunta ella misma en una entrevista concedida a un periódico, ha sido dolorosa pero necesaria.Concha es administradora única de Velasco Varona S.L. y esta empresa viene menguando sus cifras desde 2017 (526.000 euros, bastante menos que en 2016). La propia intérprete ha confesado públicamente su deuda con Hacienda; de hecho, más de una vez ha manifestado que la principal razón para no retirarse de los escenarios es que tiene que pagar al erario público. "He pagado a Hacienda, ya no debo nada, pero ha sido doloroso", confiesa. Se refiere al hecho de tener que abandonar su domicilio a los 79 años. "No se reacciona igual cuando se tienen 18, 20 ó 40 años", declara.