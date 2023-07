El hijo de Concha Velasco habla sobre la salud de su madre y lo cambia todo

Entre las noticias del ingreso y fatal desenlace de la actriz Carmen Sevilla se sumó la del empeoramiento de otra veterana y querida figura española de los escenarios, Concha Velasco. La vallisoletana se encuentra en una residencia de Las Rozas, a las afueras de Madrid, y tras dos años de retiro de la actividad profesional su estado se ha resentido. La periodista Mariló Montero hizo saltar las alarmas.

Uno de los hijos de la actriz, cantante y presentadora, Manuel Velasco, ha desmentido que se encuentre tan grave en un comunicado en el que ha lamentado la bola de nieve de comentarios Concha Velasco está delicada pero controlada. "Me gustaría puntualizar de forma cordial que mi madre permanece estable, dentro de su estado general que es delicado", ha recalcado. "Está en su residencia de Las Rozas respirando aire puro, acompaña y con todas las atenciones y cuidados que precisa", ha querido exponer Manuel.

"No ha habido un empeoramiento ni ningún nuevo ingreso hospitalario", ha precisado, ya que en algún momento se temió que se viviera un triste final casi paralelo con Carmen Sevilla.

Sobre la actitud de los hijos, niegan que hayan aislado a su madre para alejarla de los amigos que la quieren visitar. No han restringido las visitas sino que deben organizar un calendario en coordinación con la residencia. Asegura que las organizan con orden y pensando para que la artista de 83 años no se fatigue. "Le hacen mucho bien", admite Manuel Velasco sobre las visitas pero los hijos no desean que se originen especulaciones y comentarios a la salida de la residencia.

Es igual que lo que sucede con el móvil del propio hijo, que está en silencio dado los centenares de mensaje que recibe preguntado por el estado de salud de Concha. Justifica que no puede estar respondiendo continuamente a amigos y medios que demandan información, por lo que pide comprensión y a su vez agradece la labor de los profesionales.