Conoce el regalo más barato de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, prevista para el próximo 8 de julio, continúa despertando mucha expectación. Poco a poco se acerca la gran cita y vamos conociendo más detalles de la denominada como boda del año. El programa de Ana Rosa ha mostrado las invitaciones de la boda, donde se aprecia que el regalo más barato se sitúa sobre los 150 euros, la cifra que ha salido a la luz pública estos días como el mínimo que se les ha exigido a los invitados que acudan al enlace.

La periodista Leticia Requejo ha enseñado los pormenores de la página web de la boda. La noticia ha causado tal revuelo que el novio ha tenido que responder a las preguntas de los reporteros para aclarar varias cuestiones relacionadas con la boda.

Íñigo Onieva no ha mostrado ninguna preferencia por los artículos que componen la lista de regalos de la boda, una lista que ha sido confeccionada por la marquesa de Griñón. “La verdad es que los artículos los ha elegido Tamara, así que no tengo ni idea…”, ha dicho. No obstante, el empresario ha sorprendido a los presentes desvelando los productos más económicos de la lista y lanzando un dardo a la prensa. “¿Los saleros de 25 euros no los mencionáis? Sacáis de contexto todo”, ha asegurado.

El novio no ha querido entrar al trapo cuando le han preguntado por el mínimo de 150 euros que habrían exigido a los invitados a la boda. “No tengo ni idea”, le ha replicado. De lo que sí ha hablado ha sido del estado de salud de Tamara Falcó, que ha tenido que reponerse de un esguince de tobillo en los últimos días. “Sí, ya tiene el tobillo mucho mejor, muchas gracias”, ha finalizado.