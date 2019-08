Cressida Bonas, ex novia del príncipe Enrique, se casa

Una de las ex más conocidas del príncipe Enrique de Inglaterra, Cressida Bonas, se ha prometido con otro Enrique, Harry Went, hijo de Clare Mountbatten, marquesa de Milford Haven, y ahijado de Sarah Fergusson. El futuro marido de Cressida, quien había salido antes de Enrique ya con ella y al romper retomaron la relación, es amigo también de las princesas Eugenia y Beatriz de York. La pareja ha anunciado a su compromiso a través de la cuenta de Instagram del novio.

Ver esta publicación en Instagram We getting married 😁🥰 Una publicación compartida de Harry Wentworth-Stanley (@harrywent) el 18 Ago, 2019 a las 2:05 PDT

Cressida Bonas terminó su relación con el príncipe Enrique y volvió con su ex, Harry Went, casi de inmediato. Desde entonces el romance entre Bonas y Went parecía estable, aunque sin intenciones aparentes de dar un paso más. Ahora, ambos han decidido seguir los pasos de Meghan y Enrique y se han comprometido.

Por ahora no han anunciado ninguna fecha oficial, simplemente han confirmado que se casan con una foto en las que se ve a ambos sonrientes y ella deja ver un gran anillo de compromiso en su mano.