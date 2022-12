Cristina Pedroche ha confirmado lo que ya nadie esperaba que dijera

En este 31 de diciembre la mayoría de los espectadores va a sintonizar Antena 3 para dar el salto a 2023 junto a la anatomía de Cristina Pedroche. Hay mensajes y vestidos (o desvestidos) a la espera, pero había un anuncio que se desbarató días antes. Este miércoles la revista Lecturas anunciaba que la contertulia de Zapeando estaba embarazada. En principio se iba a conocer esta medianoche. No será así y nadie confiaba ya en que Cristina iba a añadir nada más.

Pero la presentadora se ha unido en el anuncio con su esposo, el chef Dabiz Muñoz, para confirmar su embarazao a través de sus redes sociales. El primer hijo de la pareja que lleva siete años casada nacerá en la primavera de 2023. "Está cocinado a fuego lento", aseguran.

"Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir", han anunciado juntos en instragram. Y lo anuncian con una foto divertida pero con cierta amargura en sus palabras ya que añaden: "no hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes", ha reconocido la pareja, que hubiera deseado que la revista se hubiese puesto en contacto con ellos.

Cristina y Dabiz lamentan que muchos de sus familiares se enteraran esta semana en las vistas. "Gente importante, gente de nuestra familia no sabía nada", han agregado. Pedroche asegura que si la noticia era un secreto no es que fuera a anunciarse siquiera en esta noche. "Todavía no era seguro decirlo", ha revelado.