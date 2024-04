Dani Martín presume de su impresionante cambio físico: “Con el hambre que he pasado este año”

Dani Martín se ha quitado un peso de encima. Esa expresión con varias acepciones adquiere un significado literal en el caso del cantante madrileño. El que fuera vocalista de El canto del loco ha sido el protagonista de una notoria pérdida de peso. “Se confirma. He adelgazado, llevo gafas y tengo el pelo rubio”, ha contado sobre su cambio de imagen radical.

“Este año no había paparazzis. Solo están cuando estás como Mickey Ballena, con el hambre que he pasado este año, sin vino, tomando el sol, me he puesto un filtro porque estaba como Laura Palmer de blanco. Pero este año no había paparazzis”, ha ironizado en una story en la que se observa su transformación física.

“A ver si aguanto el tipo y me sacan así. Porque el año pasado ingerí varias cosechas de Murrieta y la patata frita me acompañó. La verdad que mola subir una foto así, aunque repito, estoy más delgado que Dani Martín. He tirado de filtropostureo. El barco nos lo dejaron, yo no lo pagué, cuando estás así físicamente pagas menos”, ha finalizado en tono de humor presumiendo de su nueva imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_)

El cantante ha reconocido que se está cuidando mucho y que se encuentra mejor que nunca. “He adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal ni tengo depresión ni nada de eso. Tengo la piel mejor, duermo mejor, y todo mejor. Porque el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble. Así que ya nos ahorramos el tema de que has adelgazado y todo ese kit”, ha explicado sobre los motivos que le han llevado a perder peso.