David Bisbal positivo en Coronavirus

El cantante David Bisbal ha anunciado este miércoles que ha dado positivo en Covid-19 en un control sanitario que se ha realizado a su llegada a Madrid, antes de participar en el programa televisivo 'La Voz Kids' . El almeriense se encontraba de gira por Estados Unidos y había recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus.

"Los sanitarios me dicen que estoy recuperándome muy rápidamente, que mi carga viral es ya baja y, por lo tanto, tengo esperanza", ha explicado en un vídeo publicado en la red social Instagram, en el que ha confirmado que no retomará su agenda de trabajo hasta que no dé negativo en Covid.

El artista, de 42 años, se ha mostrado apenado porque su positivo le ha coincidido con la grabación de la semifinal de la séptima edición de 'La Voz Kids', en la que participa como 'coach' junto a Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López.

Fuentes de Atresmedia han explicado que el cantante almeriense tendrá que dejar de grabar el talent show musical y que se incorporará de nuevo a las grabaciones del programa de Antena 3 cuando obtenga un test negativo. Por su parte, el resto del equipo, junto a los 'coaches', seguirá con el plan previsto.

Bisbal también se ha visto obligado a cambiar la fecha de su concierto final de la gira 'En tus planes', que tenía pensado cerrar el próximo 6 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, al 25 de noviembre. "Os espero a todos. Será el último concierto de la gira", ha reiterado.

Por último, ha asegurado que siempre ha sido "muy respetuoso y muy pulcro" con las medidas del Covid. "Tengo mi pauta completa al 100 por 100. No nos indica que tengamos la seguridad de estar exentos de contagiarnos", ha avisado, al tiempo que ha animado a la gente "a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible"