David de María: "Todavía estoy para jugar 45 minutos"

25 años dan para mucho. Eso debe pensar un joven que soñaba con ser cantante cuando tocaba con su grupo del instituto. Pasado un cuarto de siglo, el joven se llama David de María y acaba de sacar un disco recopilatorio titulado A estas alturas del partido.

–A estas alturas del partido, ¿en qué momento se encuentra David de María? –Con ganas de dejarnos la piel en el terreno de juego y en la propia vida. Después de todo lo que hemos padecido, hemos sufrido un reseteo emocional y espiritual. Ahora toca poner el cuentakilómetros a cero y seguir mirando hacia delante. Todavía estoy para jugar al menos 45 minutos.

–No hay mejor forma de celebrar sus 25 años en la música que con un nuevo disco… –Llevo trabajando desde principios de este año en el nuevo disco cuando me lo propuso la compañía discográfica. Podría haber sacado un inédito completo porque escribí más de 25 temas, pero al final hemos incluido cuatro inéditos y el resto son nuevas versiones y remasterizaciones de los clásicos. También es bueno reunir en un 25 aniversario las canciones que han formado parte de mi carrera. Es bonito que los padres pongan a sus hijos canciones de David de María de hace 25 años.

–A lo largo de su carrera musical ha vivido momentos de todo tipo. ¿Recuerda alguno de manera especial? –Cuando andaba con el grupo del instituto todo era muy diferente. A la hora de enviar las canciones había que currárselo mucho a golpe de grabación de maqueta, envíos de paquetes, viajes a Madrid... Entonces no existía los correos electrónicos ni los We Transfer. En ese aspecto soy de la vieja escuela, yo no he conocido la inmediatez de grabar una canción, colgarla en la red y tener la respuesta del público de manera casi instantánea. No sé qué hubiera pasado si cuando me llegó el éxito hubiese existido las redes sociales. A lo mejor los problemas se habrían multiplicado. Mejor irse adaptando poco a poco. El mayor triunfo en estos 25 años es haberme ganado el respeto de los compañeros de gremio y ser padre.

–¿Qué balance realiza de su carrera musical? –A veces me siento como aquel chaval que se montó con 15 años en una furgoneta junto al resto de componentes del grupo. Y que no he vuelto de esa furgoneta. El balance es que sigo sintiéndome ese chaval, cuando tengo una fecha por delante soy feliz y deseando montar el nuevo repertorio con los músicos.

–¿Le queda algún sueño por cumplir? –Volver a vivir en Cádiz. Tengo al peque escolarizado con 6 añitos y ahora mismo no es posible. La paternidad me ha reordenado la vida, pero el sueño está en volver a vivir en mi tierra. Llevo muchos años fuera de Cádiz y me siento como un marinero en tierra.

–¿Qué significa para David de María Jerez de la Frontera? –La tierra donde nací, me he criado y donde tengo siempre puestos los cinco sentidos. Jamás voy a renegar de mi raíz, de la educación que recibí, de las tradiciones de Jerez… Siempre he llevado muy presente a Jerez, Cádiz y Andalucía. Soy un artista que se ha basado en la copla, el flamenco, los Carnavales de Cádiz, la poesía de nuestros autores… Llevo a Jerez por bandera por donde voy y cada vez que puedo bajo para ver a la familia.

–¿Cómo es David de María fuera de los escenarios? –David de María se queda ahí en el escenario. Cuando subo al escenario me transformó para darlo todo y dejarme la piel. Cuando bajo del escenario soy otro. He superado todos los exámenes psicológicos de la vanidad y el ego. Soy una persona empática, lo que estás escuchando en esta conversación. Me gusta rodearme de buenas personas y cuando esas personas no están que mejor compañera que mi guitarra.

–Un mensaje para sus seguidores... –Hace 25 años sacábamos Amor multiplicado por dos en su primera versión y ahora presento A estas alturas del partido con una nueva versión de ese clásico, con todas las canciones que me han hecho popular y sobre todo cuatro canciones inéditas que serán la columna vertebral de lo que está por venir de David de María. He intentado cerrar un repertorio que mantiene viva la esencia del David de María jerezano y andaluz. Está lleno de rumbas y temas alegres que espero sean del agrado del público y de la gente joven.