Así es Disneyland París tras su reapertura

El resort Disneyland Paris daba la bienvenida a los visitantes este miércoles. En una reapertura inédita en la compañía por un cierre prolongado comienza de forma escalonada con los parques, el Village y algunos hoteles, con exhaustivas medidas sanitarias y de seguridad.

Natacha Rafalski, presidenta de Disneyland Paris, fue la encargada de presidir la ceremonia en Main Street, U.S.A., acompañada de los personajes Disney y empleados, incluidos la dotación que ha conservado las instalaciones en todas esta semanas. Para cumplir las normas se reduce drásticamente el aforo para mantener la distancia de seguridad con extremas medidas de limpieza en instalaciones de todo tipo. La exigencia de uso de mascarillas es para todos los profesionales y visitantes mayores de 11 años.

Las atracciones irán estando disponibles y se anuncia que los personajes estarán presentes a lo largo del parque de forma innovadora.

La experiencia del visitante

En la reapertura, los visitantes descubrirán que algunas experiencias han sido ajustadas y otras están temporalmente fuera de servicio pendientes de regresar en una fecha posterio

. Los que busquen emociones fuertes disfrutarán de icónicas atracciones como Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain, Indiana Jones y el templo del peligro, y The Twilight Zone Tower of Terror, mientas que las familias podrán planear sobre Neverland en Peter Pan’s Flight, disfrutar junto con Rayo MacQueen en Cars Quatre Roues Rallye y aprender a volar en Dumbo the Flying Elephant.

Los personajes estarán presentes, con otra filosofía, con el fin de entretener y deleitar a los visitantes, mientras que las experiencias de compra y gastronomía vuelven de nuevo al resort.

Los espectáculos The Lion King: Rhythms of the Pride Lands y Jungle Book Live también regresarán a lo largo de este verano junto a Cars Route 66 Road Trip y Disney Junior Dream Factory, además del remozado Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, que toma una fisonomía adaptada a los superhéroes. Ya en 2021 se incorporarán Disneyland Paris Pride, Electroland y Disneyland Paris Run Weekend, sin dejar de mencionar el esperado Avengers Campus que llegará más adelante.

Los visitantes que ya tengan una entrada sin fecha o que posean un pase anual necesitarán registrarse antes de su llegada en la nueva plataforma de registro online, para garantizar su acceso al recinto. Aquellos visitantes que ya dispongan de una entrada con fecha, no tendrán que registrarse y su admisión estará garantizada.