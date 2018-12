Edu vuelve esta Navidad con un anuncio cargado de humanidad

"Hola, soy Edu. Feliz Navidad". ¿Recuerdan este anuncio navideño de la empresa de telefonía Airtel (hoy día Vodafone)? Fue la sensación de 1997 y se repitió varios años por Navidad, para desgracia de los que se llamaban Edu y tuvieron que sufrir la broma una y otra vez. Ahora, 21 años después, su protagonista, que en realidad no se llama ni Eduardo ni Edu, sino Enrique Espinosa, ha vuelto a protagonizar un anuncio.

Enrique –quien pasará a la historia como Edu– no es actor, sino que tiene su propia empresa de marketing digital, pero Volkswagen le ha fichado para participar en el spot con más ternura de estas fiestas. Esta vez Edu ha soltado el teléfono y ha cogido el coche para llamar puerta a puerta a todas sus personas queridas. La marca de automóviles, bajo el lema No les llames, ve a verlos, nos invita de paso a reflexionar sobre un mundo en el que el móvil y las redes sociales parecen haberse convertido en una extensión de nuestro cuerpo, a fin de que hagamos en esta Navidad el intento de ver más en persona a todos aquellos que nos importan.

Otros ejemplos de anuncios navideños que invitan a fomentar las relaciones humanas en estas fechas sobre todo es el de la marca de licores Ruavieja, que lleva por eslogan Tenemos que vernos más. También Ikea ha lanzado algo parecido con su campaña Desconecta para volver a conectar. Además, ha llevado más allá este debate y para dar ejemplo de ello desaparecerá de las redes sociales del 24 de diciembre al 1 de enero.

Coca Cola, por su parte, tira de nostalgia rescatando los famosos camiones que, allá por los 90, traían la felicidad a un pueblo y lo iluminaban con su presencia. Freixenet, en cambio, se ha desinflado en esta ocasión con unas burbujas que dicen más bien poco; Celebra a tu ritmo es el lema. En el otro extremo, una de las campañas más duras de esta Navidad es la de Cruz Roja en la que Papá Noel encuentra a una niña a la que no puede entregarle lo que más desea: su familia.