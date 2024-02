Eduardo García, así es su vida actual tras dejar ‘La que se avecina’

Eduardo García fue uno de los actores más queridos de la serie Aquí no hay quien viva. En la precuela de La que se avecina, el actor dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación a una edad temprana. En la comunidad de vecinos de la calle Desengaño, Eduardo García encarnó el papel de Josemi, el hijo de Juan Cuesta, interpretado por José Luis Gil.

Su buen desempeño en Aquí no hay quien viva le valió para ganarse un puesto en La que se avecina. Los hermanos Caballero le volvieron a poner la etiqueta de hijo del actor José Luis Gil. En este caso, daría vida a Francisco Javier, el hijo adolescente y problemático de Enrique Pastor, el concejal de Juventud y Tiempo Libre.

Eduardo, que actualmente está retirado de la interpretación, guarda un buen recuerdo de su paso por Aquí no hay quien viva, aunque tuvo que hacer frente a maratonianas jornadas de rodaje. En aquella época los actores de la comedia estuvieron sometidos a mucha presión, ya que trabajaban a la misma par que se realizaban las emisiones. Muchos de ellos se han quejado de que recibían los guiones con muy poco tiempo para preparar las escenas. “La verdad que la recuerdo con mazo cariño, hermano. Por algunas cosas no la recuerdo con tanto cariño porque fueron un poco prematuras, pero en general, sí”, dijo en una entrevista.

Cuando abandonó la serie ambientada en Mirador de Montepinar, Eduardo inició una nueva etapa como cantante. Las letras de sus canciones contenían alusiones directas a las maratonianas jornadas de grabaciones de la serie. “Jornadas de 24 horas siendo menor de edad, y no me disteis las gracias y de horas extras mejor ni hablar, otro te hubiera denunciado, toda la pasta te habría sacado”, rezaba en una de sus canciones.

En una entrevista con Nil Ojeda volvió a referirse a las presiones a las que fue sometido cuando dio sus primeros pasos como actor. “Yo tenía 12 años y considero que a un niño de 12 años no hay que ponerle una venda en los ojos, pero es una edad para hacer cosas de un niño de 12 años. A lo mejor hay cosas que no las debería haber visto. Yo era un niño parado y llegaba a mi casa y le decía a mi padre: ‘Oye, papá, he visto esto, he visto lo otro’. Mi padre no me engañaba, pues me decía: ‘Hijo, por aquí bien, por aquí mal’. Mi padre siempre me ha aconsejado muy bien, pero creo que son cosas que me vinieron antes de tiempo”, ha explicado.

Para Eduardo hacerse famoso no era una de sus prioridades. Se puede decir que llegó a la interpretación de rebote debido a una actividad extraescolar. “Se me presentó la ocasión y lo hice, no es que yo dijera que quisiera ser actor. Mis padres trabajaban en comercio y yo tenía que hacer una actividad extraescolar sí o sí. Había cancha de baloncesto, pero no había baloncesto, así que me apunté a teatro”, ha manifestado.

En la actualidad, el encargado de dar vida en la ficción a Josemi Cuesta y Francisco Javier Pastor desempeña otra profesión en la que también se llevan a cabo largas jornadas laborales. Eduardo dejó a un lado la música para centrarse en la hostelería.