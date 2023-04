¿Qué ha sido de Elena Furiase?

Elena Furiase ha tenido claro siempre que lo suyo era la interpretación. La hija de Lolita y Guillermo Furiase, que saltó a la fama con el personaje de Vicky en la serie juvenil El internado, ha participado en numerosas películas como son los casos de El libro de las aguas, Rosalinda, Luz de Soledad o Poveda. También ha formado parte del reparto de las series Amar es para siempre, Centro Médico, en la que trabjó junto a su madre, Arde Madrid, entre otras. Actualmente está inmersa en el rodaje de la nueva ficción diaria que está preparando Telecinco, Mía es la venganza, donde compartirá elenco con Lydia Bosch, José Sospedra o Natalia Rodríguez.

El internado fue el trampolín que impulsó su carrera profesional. Elena empezó a estudiar Comunicación Audiovisual y tuvo que dejar la carrera debido a la notoriedad obtenida por la exitosa serie de Antena 3. A partir de ese momento daba comienzo una prometedora trayectoria en el mundo de la interpretación. Mía es la venganza supone el regreso a la pequeña pantalla de la actriz, que en los últimos años ha estado más centrada en su proyecto de familia junto a Gonzalo Sierra, su marido.

Elena Furiase siempre ha mostrado recelo a la hora de hablar de su vida privada. Con Gonzalo Sierra ha formado la familia con la que siempre soñó. Ambos son padres de Noah y Nala. En octubre de 2018 dio a luz al primogénito de su familia, Noah, mientras que en julio de 2022 vino al mundo su hija Nala. Anteriormente, la pareja se había dado el sí quiero en septiembre de 2021.

La actriz, de 35 años de edad, ha tenido siempre que convivir con la fama que precede a su familia. “No es un lastre venir de dónde vengo ni mucho menos, pero sí que es difícil a veces, hay como un prejuicio. Yo sigo trabajando, muy contenta, muy feliz con mi carrera, con mi vida como la llevo y poco más”, declaraba en una entrevista para Europa Press.

Con la llegada del mes de abril ha vuelto a salir a la palestra la figura de Elena Furiase. La hija de Lolita fue una de las participantes del concurso Password que conducía Luján Argüelles en Cuatro. En el año 2009, Elena dejó uno de los momentos televisivos más recordados de la historia reciente del medio. Elena tenía que intentar que su compañera de equipo acertara el término Mayo. Tirando de lógica, la actriz daba como pista Abril. La sorpresa llegaba cuando la concursante le replicaba con Cerral, una palabra que pronunció en varias ocasiones. A raíz de la anécdota, la actriz ha protagonizado una serie de memes hasta que el pasado año quiso poner fin a la historia con unas declaraciones.

“Igual que Winter is coming, abril is coming. Soy más consciente que nadie, y ya me estáis empezando a enviar mensajes. También sé cuál es el chiste que hay, lo sé, lo conozco, lo viví yo. No pasa nada. No hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años, que soy consciente de ello. A mis amigos y amigas, tampoco me lo enviéis por WhatsApp, que vosotros tenéis más delito. Os quiero. Que tengáis un feliz abril. Dejadme en paz”, dijo el pasado año.