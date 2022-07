Elsa Pataky le perdona a Chris Hemsworth incluso las faltas de ortografía en español

"Feliz Navidid Elsa" aparecía escrito en la lámina de chocolate del pastel de cumpleaños de Elsa Pataky cuya vela sopló el pasado lunes la actriz Elsa Pataky. No es el mensaje de cumpleaños que suelen aparecer en las tartas pero así son las sorpresas cuando no se consulta las dudas del idioma de la pareja. A Elsa no le parece mal ese "Feliz Navidid" por la sonrisa que luce junto a su marido.

Pataky cumplía 46 años este lunes 18 de julio y como decimos todos los años tiene un aspecto radiante a su edad, sea la que sea que vaya sumando. Se le percibe toda la felicidad en su vida sentimental, personal y profesional. Rodeada de una familia que vive a sus anchas en la finca australiana de Thor, con estabilidad y sin faltar proyectos bien remunerados, lo último que se le va a ocurrir a Elsa es reprocharle a su amado Chris que debería seguir unas clases en español. Así que, "Feliz Navidid" a la actriz, que días atrás disfrutaba con amigas una escapada a Bali mientras su marido recorría medio planeta promocionando Thor, Love and Thunder.