Eugenia Martínez de Irujo lo da todo en el concierto de AC/DC en Sevilla: "Ha sido el mejor concierto de mi vida"

Eugenia Martínez de Irujo ha vivido una semana repleta de grandes emociones y es que la agenda de la hija de Cayetana de Alba, la que fuera Duquesa de Alba, está muy apretada en estos últimos días de primavera. No se pierde una y es que hace unos días se pudo ver a la aristócrata disfrutar del concierto de Taylor Swift en Madrid y en este fin de semana también ha asistido a uno de los conciertos más épicos celebrados en España, el de AC/DC en Sevilla.

La banda de rock australiana anunció sólo una fecha en España dentro de su gira 'Power up' pero tras el éxito de venta de entradas, decidieron sumar un día más y fue el pasado 1 de junio cuando se celebró en el Estadio de La Cartuja el segundo concierto de AC/DC en Sevilla. En esta ocasión, entre los miles de asistentes, se encontraba Eugenia Martínez de Irujo que no dudó en publicar algunas imágenes y vídeos que grabó durante el concierto en sus redes sociales.

La ex mujer de Fran Rivera no se pierde ninguno de los mayores acontecimientos en cuanto a cultura se refiere y es que, Eugenia Martínez de Irujo es una gran melómana y disfruta como nadie de los conciertos. No importa el tipo de música. En ambas ocasiones, en el concierto de Taylor Swift y en el de AC/DC se pudo ver a aristócrata acompañada de su marido, Narcís Rebollo. Ambos se encuentran en un momento único de la relación y se les ve tan enamorados como el primer día.

Los seguidores de Eugenia en redes se muestran contentos de verla tan feliz haciendo multitud de planes, yendo a festividades como la Feria de Abril, de la que es una apasionada tal y como lo fue su madre, la difunta Duquesa de Alba. El matrimonio formado por la noble y Narcís Rebollo cautiva a los fans de ella y se alegran de que por fin haya encontrado a su alma gemela en el terreno personal.