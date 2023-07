Fabiola Martínez responde a su ex Bertín Osborne al convertirse de nuevo en padre "por accidente"

La segunda mujer de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, ha reaccionado a la paternidad del cantante y presentador. A sus 68 años el jerezano se prepara para ser padre de nuevo. Rompió con la modelo venezolana en 2021, tras quince años de matrimonio.

Fabiola se ha desayunado esta mañana la portada de Lecturas donde se detalla que la empresaria madrileña Gabriela Guillén, de 32 años, con la que Bertín había iniciado una relación en el mes de abril, va a ser mamá y dará a luz a principios de año. En esas fechas el padre de la criatura tendrá 69 años.

Marlises Gabriela Guillén dirige una clínica de estética donde conoció a Bertín tras haber coincidido anteriormente en una sesión fotográfica ya que también es modelo.

Gabriela hará padre a Bertín de su sexto hijo. Con la primera esposa, la recordada Sandra Domecq, tiene tres hijas y un bebé que falleció a los pocos meses. Sandra murió en 2004 debido a un cáncer. Con Fabiola Martínez se casó en Sevilla en 2006 y la pareja tuvo dos hijos. El cantante dice que ese embarazo no ha sido buscado ni deseado y que ayudará a la madre en todo lo que necesite, pero que todo ha sido "un accidente", ha respondido a la periodista Beatriz Cortázar.

La ex de Bertín ha respondido a la revista Semana en su primera reacción a la paternidad de Bertín que sea "muy feliz" en su nueva situación "y que lo disfrute muchísimo".

La modelo venezolana quiere alejar este tema, que evidentemente le tiene que incomodar algo, y prefiere no añadir más observaciones ya que no le afecta directamente. Mientras el cantante mantenga sus compromisos con sus hijos, Fabiola no tiene nada más que señalar sobre esta nueva paternidad a los 69 años, edad que cumplirá Osborne en diciembre.

La madre de su sexto hijo, Marlises Gabriela, también ha indicado a Semana que no se va a pronunciar nada más sobre la noticia que protagoniza. Lo que diga Bertín "es su problema".