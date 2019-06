Falete, denunciado por violar a un menor

En cantante de flamenco sevillano, Rafael Ojeda o también conocido como Falete, ha sido acusado por un delito de violación a un menor.

Un joven marroquí de 19 años ha denunciado a Falete por unas presuntas relaciones no consentidas hablando incluso de violación y abusos sexuales, y habla además de que el cantante , según asegura, incluso le pagó unos 185 euros después de haber mantenido con él varios encuentros íntimos. Según detalla El Español, Falete incluso le pedía vídeos sexuales por Whatsapp a cambio de dinero.

Los hechos habrían ocurrido en el año 2016, cuando la presunta víctima era menor de edad, durante un viaje a Tánger en el que el cantante acompañaba al periodista Félix Ramos para grabar un programa. El joven ha comparecido ante el Tribunal de Segunda Instancia de Tánger para denunciar a Ramos por abusar de él, violarle y engañarle cada vez que el periodista iba a la ciudad marroquí. Según la misma fuente, Ramos fue detenido el pasado 18 de junio en Tánger por "abuso de personas y trata de menores".

En el testimonio del denunciante ante el tribunal, el joven aseguró que también mantuvo relaciones "no consentidas" con el cantante Rafael Ojeda 'Falete' en el año 2016. "Me pidió que me portase muy bien con él, que era un cantante y que iba también a ayudarme y a darme dinero", según la denuncia. "También me ha violado. Y me ha dado 2.000 dírhams (185 euros) después de abusar de mí varios días".

Por su parte, el entorno de Falete niega las acusaciones. Su representante le ha dicho a los medios que "es un bulo y una calumnia".

Otros revuelos con Falete

Este no ha sido el único revuelo en el que el cantante sevillano, Falete ha estado. En 2008 fue detenido, quién ahora es su ex pareja por denunciar un falso secuestro. El que entonces era novio del cantante, fue el supuesto autor de la simulación de un secuestro.

El 13 de octubre de 2008, el novio de Falete acudió a la Comisaría de Distrito Centro de Sevilla para denunciar que esa misma madrugada había sido víctima de un secuestro. El individuo denunció que sobre las 05:00 fue abordado en la céntrica plaza de la Alfalfa de Sevilla por dos individuos, quienes lo amenazaron con una navaja mientras le exigían el dinero que llevaba y, a continuación, lo introdujeron en un vehículo y lo retuvieron varias horas en paradero desconocido. Falete no dudó en respaldar la versión de su pareja y declaró los hechos ante el juez.

Tras reunir los agentes pruebas que evidenciaban la falsedad de la denuncia detuvieron a José Isaac R.S, como presunto autor de una simulación de delito. El detenido quedó en libertad con cargos tras tomarle declaración en la que confesó los hechos.

Con este episodio, Falete recibió una avalancha de comentarios entre los que destacan las voces de quienes lo acusaron de utilizarlo como una baza promocional del disco que presentó el mismo día que se anunciaba el supuesto secuestro de su pareja sentimental.

Rumores como este obligaron al cantante sevillano a emitir un comunicado oficial en el que afirmó lo siguiente: "Nunca he utilizado ningún montaje para promocionar, ninguno de mis cuatro discos. La promoción de mi último trabajo discográfico, estaba planificada con anterioridad a lo acontecido".