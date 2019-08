Famosos internacionales que pasan el verano en España

Seguro que cuando Katy Perry cantaba eso de: You could travel the world/ but nothing comes close/to the golden coast, (podrás viajar por el mundo, pero no encontrarás nada parecido a la Costa Dorada), aún no había tenido la oportunidad de bañarse en las aguas de Mallorca. La cantante está pasando unos días en las Islas Baleares en compañía de su novio, Orlando Bloom. Porque, aunque gran parte de la población estadounidense piense que España es una parte de México, según los datos de una encuesta, la otra parte sabe muy bien cómo escoger sus vacaciones. El actor es uno de los habituales de las islas y ya ha estado en ellas varios veranos. Algunos de ellos, acompañado por amigos como Leonardo Di Caprio.

Al margen de ellos son muchos los famosos que escogen pasar sus días de desconexión en España. Algunos son unos verdaderos enamorados de nuestra cultura. El ejemplo de Woody Allen es evidente. Gran parte de su filmografía está llena de referencias a nuestro país. Midnight in Paris o Vicky Cristina Barcelona, son algunos ejemplos. Además, según se supo a primeros de este año, planea un nuevo rodaje en nuestra tierra que comenzará en los próximos meses en San Sebastián. Con este trabajo regresa de nuevo al norte, por el que tiene especial predilección. Un favor que Asturias le devolvió al cineasta con una estatua de bronce situada en el centro de Oviedo.

Un poco más especial es la relación de Gwyneth Paltrow con nuestro país. Cuando era niña hizo un intercambio estudiantil con una familia de Talavera de la Reina, en Madrid. Un año de convivencia que tal y como afirma “le cambió la vida” y le dejó para siempre su perfecto dominio del idioma. Tal unión tiene con la familia Lázaro Ruiz que cada vez que tiene oportunidad se vuelve a encontrar con ellos.

Michael Douglas ha veraneado aquí desde el año 1989, verano en que adquirió una propiedad en Mallorca para hacer feliz a su anterior esposa, Diandra Douglas, enamorada de la isla. Una casa de unas 100 hectáreas en el puerto de Valldemossa que, finalmente, y tras varios viajes con su nueva mujer, Catherine Z- Jones, puso en venta hace cuatro años.

El sur tampoco se libra de la visita de las celebridades. Aunque Marbella ya no sea la cuna de la jet set sigue acogiendo a personalidades influyentes. Por allí ha paseado Eva Longoria, una de las incondicionales de la zona. La actriz ya disfruta de sus merecidas vacaciones en la Costa del Sol. Aterrizó en Málaga con su familia el pasado 8 de julio tras pasar antes por Barcelona, donde también se dejó ver por la ciudad. Lo de Richard Gere no se sabe si es por vocación o por mera obligación marital. Justo antes de casarse con Alajandra Silva, que es española, sus viajes a nuestro país eran constantes. Hasta llegó a instalarse durante una temporada en España. Actualmente la pareja vive en Nueva York, pero siempre que pueden viajan de nuevo a la tierra de la novia.