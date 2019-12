Famosos sin haber llegado todavía al mundo

Sin lugar a dudas, el más popular del momento es el bebé que esperan Malú y Albert Rivera. La cantante y el ex líder de Ciudadanos daban la campanada con una imagen de sus manos sujetando un chupete y el esperado anuncio, después de muchos rumores que pululaban sobre la futura, y ya confirmada, paternidad de la pareja del año.

Hace muy pocos días se especulaba sobre el sexo y el nombre del segundo hijo del político catalán y la artista madrileña. Todo a cuenta de Spotify y de la última lista de reproducción del ex diputado, a la que ha titulado ‘Mario’. Una ocurrencia, fruto del despiste o totalmente intencionada, que habrá que esperar para su corroboración, así como la intención de los futuros padres de sellar su amor con una boda, que desde el entorno de la cantante se descarta, por ahora.

Nueva heredera en el imperio Inditex

Famosa y rica heredera. Así será la primera hija de Marta Ortega y Carlos Torretta, que acaban de celebrar su primer año como matrimonio. La pareja atraviesa un momento dulce, tal y como demuestran sus caras y gestos en cada aparición pública, y no es para menos porque no solo su romance va viento en popa a toda vela, también les va a las mil maravillas en el terreno profesional. Ella trabaja desde hace años en el imperio textil creado por su padre, Amancio Ortega, y él, hijo del diseñador Roberto Torretta, se ha incorporado al departamento de comunicación de la compañía su suegro. Aquí todo queda en casa y bien atado. Ahora solo falta que la hermana pequeña de Amancio, el primogénito de Marta junto a su ex marido, el jinete Sergio Álvarez, herede la pasión por la moda de sus progenitores y se convierta en una pequeña ‘influencer’.

Y hablando de ‘instagramers’, no podemos omitir el retoño que espera Rocío Osorno. La diseñadora de moda sevillana, con más de un millón de seguidores en Instagram, desveló a principios de noviembre su segundo embarazo y lo hizo en Maldivas, donde junto a su marido, Coco Robatto, disfrutaba de unos días de desconexión. Entre los más de 9.000 comentarios que generó la buena nueva sobresalió la felicitación y posterior pregunta de una seguidora en referencia al nombre que elegirían para el hermano de Jacobo, que acaba de cumplir un año. “Si es niña, Marta y si es niño, Luisito”, contestó la andaluza.

Donde comen cuatro comen cinco o más…

Mía es el nombre elegido para la tercera hija de María Lapiedra. Es tal la emoción de la actriz y tertuliana de Telecinco con la llegada de su primer bebé junto a Gustavo González que ha desvelado en redes su rostro publicando una ecografía en cinco dimensiones, sí, el 3D es ya historia. La ex ‘robinsona’ se encuentra en la semana 21 de gestación y, tras el aborto natural que sufrió en junio, está concentrada en cuidarse al máximo para sacar adelante un embarazo tan deseado. Sus dos hijas fruto del matrimonio con Mark Hamilton, Martina y Carlota (2), y los cuatro del fotógrafo con Antonia Guijarro, están ansiosos con la llegada de su hermana pequeña la próxima primavera.

En esa misma época llegará al mundo el primer hijo en común de Elena Tablada y el abogado Javier Ungría, que acaban de celebrar su primer aniversario de boda. La diseñadora está feliz y encantada con su segundo embarazo, que coincide también con el de su hermana Naelé. Ella, la hija en común que tuvo hace nueve años con David Bisbal, ha pasado de ser hija única a convertirse en la hermana mayor tras el nacimiento en abril de su hermano Matteo, fruto de la relación del cantante con la modelo y diseñadora venezolana Rosanna Zanetti. En medio de la batalla judicial que mantiene con el padre de su hija, Tablada trata de abstraerse y ha compartido en redes imágenes practicando yoga para conectar con su bebé.

Un bebé con nombre y ascendencia árabes

A punto de salir de cuentas estaría Hiba Abouk. La actriz, que se ha mostrado muy hermética con el sexo de su vástago y sobre la fecha de su posible nacimiento, sí ha confirmado que el nombre de su hijo junto al futbolista Achraf Hakimi será árabe y muy original. La protagonista de El Príncipe (Telecinco) confesaba, además, lo complicado que es para ella conciliar el sueño en esta fase final de la gestación, pero se congratulaba también de no haber tenido ninguna complicación, ni muchos antojos. Los rumores de boda con el jugador del Borussia Dortmund suenan fuerte, aunque la intérprete madrileña de ascendencia libia no suelta prenda. Eso sí, tiene muy claro que este primer hijo no crecerá sin hermanos porque piensa aumentar la familia en cuanto pueda.

Poco más de diez meses y medio ha tardado Natalia Sánchez en buscar un hermanito/a a Lia. “¡Nuevo bebé en camino! (otra vez). No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia, pero el año que viene… ¡volveremos a aumentar la familia!”, escribió la actriz en una bonita imagen con su hija en brazos y su pareja, Marc Clotet, besando su incipiente tripita. La joven que dio vida a Teté en Los Serrano, reveló, además, que esta segunda experiencia no está siendo igual que la primera porque tiene un bebé de menos de un año al que atender, pero asegura que con la paciencia y amor de los suyos, “todo saldrá bien”. Y nosotros que los veamos a todos.