Frank Cuesta, tajante con la condena que recibirá Daniel Sancho

Frank Cuesta ha sido el último invitado a El Hormiguero. Pablo Motos, a sabiendas que el juicio de Daniel Sancho es uno de los temas que copa la actualidad, le ha querido preguntar al aventurero sobre este caso. Frank Cuesta, que conoce a la perfección Tailandia, no ha esquivado el asunto y ha dado su opinión sobre el juicio al cocinero español, hijo del actor Rodolfo Sancho.

“Yo, desde el principio, he dicho que no hay que ponerse en contra de los tailandeses, no hay que insultarles y no hay que decir que han hecho las cosas mal. Cuando llegues al juicio, es un juicio, pero antes, todo lo que digas o hagas, va a repercutir en la persona que está siendo juzgada”, ha empezando diciendo.

El naturalista leonés pide cautela y respeto hacia la legislación del país asiático, diferente a la nuestra. “Entonces, hay que ser muy cautos porque los europeos nos creemos que somos superiores, que sabemos más, pero nos olvidamos que aquí tenemos derecho romano y allí tienen un derecho real. Así que las leyes son diferentes, los tiempos son diferentes y, sobre todo, los respetos son diferentes”, ha destacado.

Frank Cuesta se ha mojado y ha dado su opinión sobre la condena que le puede caer a Daniel Sancho. Según sus palabras, el cocinero, en el mejor de los casos, sería condenado a cadena perpetua. “Tailandia es un país al que si vas a vivir, tienes que respetar su cultura, su historia y sus tradiciones, mientras que si alguien viene a vivir a España parece que no hay que respetar ni nuestra cultura, ni nuestra historia, ni nada!”, ha explicado.

“¿Cómo va a ir el juicio? Yo no lo puedo decir, pero los tailandeses lo tienen muy claro desde la semana en la que pasó todo eso. Ahora, la defensa en España, tendrá que saber cómo lo tiene que hacer. Tailandia es un país diferente, con leyes diferentes, y cuanto menos se hable en los medios y, sobre todo, cuanto menos se insulte y se intente ridiculizar a los tailandeses, mejor. Pero cada uno sabe lo que hace. Yo no lo veo bien. Es decir, yo veo que va a ser condenado, si tiene mucha suerte, a cadena perpetua”, ha zanjado sobre el veredicto final.