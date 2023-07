Eva Longoria y el glamour de la Global Gift Gala en Marbella

Tras la cena en Mamzel at Finca Besaya en la noche anterior, Marbella ha vivido en el lunes otra de esas noches de fiesta con motivo de la undécima Global Gift Gala celebradaen el icónico Hotel Don Pepe. La gala estuvo patrocinada por el global sponsor, Zazou Belounis, CEO de Casanis Group y dueño de Nota Blu New Brasserie y de Mamzel at Finca Besaya.

Entre las celebridades presentes en este acontecimiento benéfico se encontraba la actriz y cineasta Eva Longoria, que regresa cada verano a la Costa del Sol, la empresaria y filántropa María Bravo, el actor Iván Sánchez, maestro de ceremonias junto a la actriz Annie González, o el cantante Miguel Bosé. Paula Echevarría y Miguel Torres fueron otros de los rostros de la Global Gift Gala. su esposa, la reconocida actriz Paula Echevarría, derrocharon glamour y simpatía durante la velada.

También estuvieron presentes destacadas personalidades como Brigitte Nielsen, la Miss World Spain 2022 Paula Pérez, la modelo de Guess Lidia Santos, la aristócrata Beatriz de Orleans, el actor Amaury Nolasco, la soprano Angélica de la Riva acompañada de su esposo, el empresario Marcos de Quinto, las atrices Polina Pushkareva y la actriz canaria Ella Kweku, la presentadora Luján Argüelles, que ha regresado a Mediaset en estass semanas así como el modelo Gianmarco Onestini, popuilar por los realities de Telecinco o el Mr International Spain 2023, Toni Company.

El evento comenzó con una actuación del Global Sponsor Mamzel at Finca Besaya, Zazou Belounis, en una fiesta donde la solidaridad fue la protagonista junto al 'glamour' marbellí.