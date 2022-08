Gloria Camila habla claro

No está siendo el mejor verano para José Ortega Cano. Las habladurías sobre la separación entre él y su pareja, Ana María Aldón, está provocando que el diestro pierda los nervios ante las cámaras, como el reciente episodio vivido con un reportero de Socialité: “¡Váyase usted a mamarla a Parla! ¡Que me deje tranquilo! Te voy a dar un ‘esto’ que te vas a enterar, ¿vale? ¿Usted me va a insultar a mí por la mañana temprano? ¡Váyase usted por ahí... subnormal!”. Sin embargo, la ruptura no ha sido confirmada por ningunas de las partes hasta el momento.

En medio de esta posible crisis se encuentra Gloria Camila Ortega, hija del extorero y la cantante Rocío Jurado, que ha dejado caer en Ya es verano que la relación con la pareja de su padre no se encuentra precisamente en uno de sus mejores momentos. La raíz de la problemática se encontraría en una discusión que ambas mujeres habrían tenido en la residencia de Ortega Cano y su pareja en Madrid. La joven ha aprovechado para responder a las preguntas que existen sobre este hecho, para el que prefiere el término “debate” en lugar del drástico “discusión”.

Gloria Camila no ha querido entrar en demasiados detalles sobre lo ocurrido en ese debate, aunque sí ha aclarado que a pesar de los numerosos testigos de la supuesta pelea, que confirman en televisión haberla presenciado, ni siquiera estos se encontraban presentes, como Suso, amigo de Ana María Aldón: “Parece que todo el mundo estaba en mi casa menos mi padre. Suso ni siquiera llega a entrar”. La influencer ha aclarado que tampoco se produjeron gritos, por lo que dudosamente pudo escuchar desde fuera del domicilio. Por si acaso, Gloria Camila también ha querido dejar constancia de que si alguien filtrara grabaciones de audio de aquella discusión esto sería un delito.

De igual modo, la colaboradora televisiva tampoco ha querido entrar en el hecho de que, tras el incidente, su padre durmiera fuera de la residencia familiar con su esposa: “Quizá le apetecía dormir conmigo”, ha concluido. La joven se encuentra ya ultimando los últimos detalles para la que será su nueva aventura televisiva en el reality de Telecinco, Pesadilla en El Paraíso, para el que espera que las aguas ya se hayan calmado.