Hiba Abouk estalla ante las acusaciones sobre su marido Achraf Hakimi

Cuando algo va mal siempre puede ir peor. Eso es lo que le ha sucedido a Hiba Abouk y Achraf Hakimi, cuya relación sentimental estaba prácticamente rota desde hace meses y ahora ha quedado sentenciada con las duras acusaciones vertidas sobre el jugador que están siendo investigadas por la policía francesa. Según cuenta El Cierre Digital, la actriz está tramitando su separación del futbolista del PSG. Atendiendo a la información publicada por el mencionado portal, la decisión de tomar caminos separados es anterior a las acusaciones de una presunta violación a las que está haciendo frente Achraf Hakimi. Una joven ha denunciado al exjugador del Real Madrid por una agresión sexual que aconteció el pasado 25 de febrero en su domicilio de Bolougne, situado a las afueras de la capital francesa, al que habría acudió en un Uber pagado por el propio futbolista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Tras el Mundial de Catar, Socialité hizo público los rumores de crisis de la pareja. La intérprete y el deportista habían pasado el fin de semana distanciados y llevaban mucho tiempo sin compartir una fotografía juntos. Dos evidencias que dejaban claro que la relación no pasaba por un buen momento. Aquellos rumores fueron desmentidos por la actriz de origen tunecino. “Está todo muy bien, no hay nada. Es falso todo lo que se ha dicho”, declaraba para atajar los cantos de sirena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

Según El Cierre Digital, Hiba Abouk ya había comentado a su entorno el pasado verano sus intenciones, que no eran otras que separarse del futbolista. La acusación sobre una presunta violación a la que tendrá que enfrentarse el futbolista ha provocado que todo estalle por los aires. La diferencia de edad que existe entre ambos, la intérprete tiene 36 y el jugador 24, ha sido uno de los principales detonantes de la crisis sentimental. Al parecer, ambos tienen filosofías de vida muy diferentes. La actriz prefiere llevar una vida más tranquila con sus hijos, mientras que el futbolista quiere salir de fiesta y mantener un ritmo de vida más acorde con su edad. Achraf, por su profesión vive en París, mientras que Hiba pasa más tiempo en España donde cumple con sus compromisos profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

También sorprende que la actriz de El Príncipe no haya salido a defender a su marido de las graves acusaciones, así como que no existan fotos de la pareja juntos desde el pasado mes de octubre. La escasa actividad social del matrimonio es un claro síntoma de que las cosas no marchan bien. A sus últimos actos públicos ambos han acudido solos. Achraf ha estado en la gala de los premios The Best, mientras que Hiba también acudió sola a la inauguración de la exposición Bulgari Serpenti en el Museo Thyssen-Bornemisza el pasado 16 de febrero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Hiba Abouk y Achraf Hakimi iniciaron su relación amorosa en el año 2018. Ambos se dieron el sí quiero en secreto dos años más tarde. Tienen a dos hijos en común. Amín, de 3 años de edad, y Naím, de tan solo un año. La pareja, que siempre ha compartido en sus redes sociales su vida familiar, llevaba varios meses sin publicar una fotografía juntos. Es más, Hiba estuvo en el Mundial de Catar junto a sus hijos para animar a Achraf sin que haya trascendido ninguna foto de ambos.