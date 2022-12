Hiba Abouk: una española infiltrada en la selección de Marruecos

Marruecos está siendo la gran sorpresa del Mundial de Catar. La selección dirigida por Walid Regragui ha hecho historia tras derrotar a Portugal y colarse en la semifinal de la cita mundialista. Ya en la ronda anterior habían dejado en el camino a España, en una tanda de penaltis de infausto recuerdo para La Roja. Uno de sus jugadores más destacados es Achraf Hakimi, que milita en el PSG y estuvo en la cantera del Real Madrid, llegando a debutar en el primer equipo de la mano de Zidane. El lateral derecho de Marruecos está casado con Hiba Abouk, la protagonista de la serie El Príncipe.

La actriz y el futbolista marroquí son una pareja enamorada que rebosa felicidad. Ambos atraviesan un gran momento, tanto a nivel matrimonial como en sus respectivos cometidos profesionales. Se dieron el sí quiero de forma secreta un poco antes de que naciera su primer hijo, Amín, en febrero de 2020. Este año han vuelto a ser padres, en este caso de Naím, el pequeño de la familia que tan solo tiene 9 meses.

Al igual que han hecho otras celebrities como Georgina Rodríguez y Alice Campello, Hiba Abouk se encuentra en Doha apoyando al combinado marroquí, junto a sus dos hijos. En el partido contra España tenía el corazón dividido, ya que España es el país donde se ha criado, pero en Marruecos juega su marido. “Estoy con un poquito de nervios por lo que vaya a pasar, pero estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí. Obviamente, voy con mi familia. Donde estén, allí estaré yo. Mi marido juega para Marruecos, pues yo quiero que ganen ellos, por supuesto”, dijo en los micrófonos de Radio Marca.

No obstante, la intérprete de 36 años, de ascendencia libia y tunecina, se siente muy identificada con su país, España. “Soy madrileña porque nací ahí y es mi ciudad, donde me he criado. Tenemos dos niños que son de Madrid, aunque cuando me quedé embarazada estábamos fuera”, ya que el jugador marroquí hizo las maletas para jugar en el Inter de Milán y de ahí pasó a las filas del PSG, su actual club. Con todo ello, la actriz decidió pasar los últimos meses de los embarazos en Madrid para que sus hijos nacieran en España.

En la actualidad, Hiba y Achraf viven en París donde la actriz comparte la condición de WAG’s entre otras con Pilar Rubio, la mujer de Sergio Ramos y Marta Marchena, la novia de Carlos Soler.