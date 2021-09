Paternidad no reconocida: el tema tabú entre los famosos

Algunas celebridades no fueron demasiado cuidadosos, se hicieron los locos con el tema o bien se desentendieron por el camino. La cuestión es que no son pocos los padres famosos que tienen más descendientes, y sobre todo herederos, en su vida de los que creemos, o ellos mismos piensan. Desde Manuel Díaz 'El Cordobés' y Manuel Benítez, hasta el hijo secreto del desaparecido Patrick Swayze. Todos han reclamado a sus progenitores que les reconocieran como hijos suyos, algunos efectivamente lo son, otros... aún no sabemos.

Jason Whittle

Si lees el nombre de Patrick Swayze y no te suena de nada, quizá pertenezcas a la generación Z y este dato te haya pasado totalmente desapercibido. Sin embargo, si te decimos ‘Dirty Dancing’ o ‘Ghost’ su imagen se te venga a la cabeza.

El gran protagonista de films románticos en los 80 y los 90 y considerado ‘el hombre más sexy del mundo’ por la revista People en el año 1991 fue el gran amor de Lisa Niemi con quién compartió matrimonio sin descendencia hasta el día de su muerte en el año 2009. Jason Whittle cambió esa teoría.

Fruto de una supuesta aventura cuando el actor tenía 20 años nació el joven Jason, un ahora reconocido jugador profesional de fútbol americano que lucha por demostrar la autenticidad de su parentesco con Swayze.

Su viuda Lisa niega completamente la realidad de este descendiente, queriendo evitarle a toda cosa su derecho a poder percibir algún tipo de herencia de su supuesto padre tanto ahora como en el futuro.

Erika do Rosario

Samuel Eto'o, una de las grandes leyendas del fútbol y sobre todo de la plantilla del F.C Barcelona en los 2000, sigue latente en los medios de comunicación españoles. A sus 40 años y ya retirado en Qatar, libra diversas batallas por el reconocimiento de varios de sus hijos procedentes de diferentes relaciones. El futbolista suma un total de 8 en su árbol genealógico.

Las relaciones más tormentosas las sobrelleva con sus hijas Etienne, de 18 años, a la cuál tuvo con la mallorquina María Ángeles Pineda y por la que le reclamaron una cuantía de hasta 16.400 euros en concepto de pensión alimenticia, y por otro lado está Érika do Rosario de 20 años, a la que se enfrentaba el pasado año a un nuevo juicio por paternidad. Hija de Adileusa do Rosario quién afirmó haber conocido a Eto’o en una discoteca de Madrid a los 18 años, la madre de la chica contó que tras confesarle al futbolista que estaba embarazada este la acusó de intentar amasar su fortuna y la amenazó para que interrumpiese su embarazo. Sin ningún tipo de éxito por supuesto.

Javier Sánchez

Otra de las grandes figuras en el terreno internacional de las pruebas de paternidad es sin duda el cantante Julio Iglesias, a quién se le ha atribuido siempre esa predominante fama de rompecorazones.

En este caso concreto, nos centramos en Javier Sánchez, su supuesto hijo, quién lleva más de 30 años luchando por demostrar la veracidad de su relación con el cantante.

Julio Iglesias se niega en rotundo a realizarse la prueba de ADN que confirmaría o desmentiría la alegación que el joven lleva realizando tanto tiempo y ha ocasionado por tanto diversas disputas judiciales que se han ido extendiendo a lo largo de décadas. Javier asegura que es fruto de una aventura que el artista tuvo con su madre, la bailarina portuguesa María Edite, en el momento en el que Iglesias estaba casado con Isabel Preysler.

En estos momentos y tras muchas pruebas y demandas, el caso está en manos del Tribunal Supremo, el cuál se encargará de dictar la sentencia definitiva.

Delphine Boël

No solo existen escándalos entre cantantes, actores o futbolistas, también la casa real tiene que sobrellevar momentos de tensión y exposición pública como fue el caso del Rey emérito de Bélgica Alberto II.

Después de 7 años de batallas judiciales con debate de prueba de ADN incluida, por fin el monarca ha reconocido que la artista de 51 años Delphine Böel es hija suya.

En sus inicios, reconoció haber mantenido una relación con la madre de la escultora pero nunca quiso hacerse cargo de la responsabilidad de su hija. Sin embargo, ahora la justicia belga le ha obligado a retractarse. Este nacimiento fue fruto del romance que Alberto mantuvo con la aristócrata belga Sybille de Selys Longchamps durante un total de 8 años.

De hecho, varios reportajes de investigación han confirmado como el monarca tuvo un matrimonio completamente infeliz con la reina Paola de Bélgica, y que estos estuvieron planteándose seriamente el divorcio ya que todos los que rodeaban a la familia coincidían en una conclusión: Alberto tenía una hija con otra mujer .

Lucas Jagger

Otro hijos poco conocido no es otro que el que comparte sangre con el famosísimo cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. Un vivo retrato de su padre, con melena larga y alborotada al más puro estilo setentero y los mismos labios que su progenitor. A sus 21 años, Lucas es el séptimo de los ocho hijos del cantante. Toda una estirpe para prolongarse a lo largo de la historia.

Sin embargo, la relación no siempre fue tan buena como ahora. El chico nació en 1999 a consecuencia de un romance fugaz del británico con la modelo brasileña Luciana Gimenez. En el momento que Luciana anunció su embarazo, el cantante no reconoció su paternidad de inmediato y solicitó una prueba de ADN para poder reconocerlo legalmente.

Según las fuentes del momento, este hecho fue uno de los detonantes del divorcio de Jagger con Jerry Hall después de casi una década de matrimonio.

En estos momentos la madre de Lucas y el cantante de los Rolling mantienen una buena relación y se ocupan de mostrarlo periódicamente a través de sus redes sociales.

Manuel Díaz 'El Cordobés'

En España tenemos el famosísimo caso de los dos toreros apodados El Cordobés, Manuel Benítez (padre biológico según la Justicia) y Manuel Díaz (hijo). Esta historia de paternidades y trajes de luces llenó páginas de nuestras revistas del corazón durante la década de los 90.

En 2016, y casi medio siglo de pleitos en los tribunales, Manuel Benítez se vio obligado literalmente a admitir una prueba de ADN que reconocía el parentesco en un 99,9%. El Cordobés hijo es fruto de una relación extramatrimonial de Benítez con María Dolores Díaz, una camarera que siempre defendió la paternidad de su vástago pese al desdén del diestro.

Manuel Díaz sigue sin tener contacto con su progenitor, pese a que la Justicia le proclamó hijo de quien es. Con quien sí tiene contacto es con sus hermanos por parte de padre, principalmente con el más pequeño, Julio, de 36 años.

José Daniel Arellán

Hace diez años José Daniel Arellán reveló que era hijo de Carlos Baute, quien pese a que la Justicia reconoció la consanguinidad, no quiso tener relación con él. En ese entonces, el cantante venezolano rechazó cualquier acercamiento y prohibió a la prensa que le preguntaran sobre su hijo ilegítimo.

En 2016 Arellán demandó al artista para reclamarle una manutención a fin de costear sus estudios. Aunque el joven tiene un gran parecido físico con Baute, dijo en aquel momento que pensaba que su padre se avergonzaba de él.

Ahora, cinco años después, parece que todo ha cambiado y tienen una buena relación. En junio, con motivo de la celebración del Día del Padre en Estados Unidos, Carlos Baute publicó una foto junto a Arellán. "José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre. Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido", se excusó el artista.

Alexandre Grimaldi-Coste

El caso de Alberto II de Mónaco es, cuanto menos, peculiar. Tiene dos hijos ilegítimos: Alexandre y Jazmin Grace. Son sus hijos mayores, fruto de sendos romances con una azafata de vuelo y una camarera respectivamente. Jazmin tiene 29 años y Alexandre acaba de cumplir 18, y el príncipe Alberto en ningún momento ha negado su paternidad. Eso sí, se ha hecho cargo de ellos en secreto y se han mantenido siempre en un discreto segundo plano.

La madre de Alexandre, Nicole Coste, ha hecho unas declaraciones incendiarias hace unos días en los que acusaba a Charlene de Mónaco, la esposa del príncipe Alberto, de no fomentar precisamente la relación entre Alexandre y su padre. Esta entrevista echa más leña al fuego a los rumores de distanciamiento y de crisis en el matrimonio formado entre Alberto y Charlene.