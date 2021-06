Iker Casillas no puede más y así lo ha hecho saber. El que fuera portero del Real Madrid anunció en marzo el fin de su relación con Sara Carbonero. La inesperada ruptura de la pareja ha originado un sinfín de rumores que están acabando con su paciencia. Ya en el mes de marzo emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter. “El acoso mediático al que estamos siendo sometidos tanto mi familia como yo, personalmente, nos está generando un daño irreparable. Me gustaría recalcar que nuestra separación fue amistosa y en el comunicado que emitimos mi mujer y yo, pedimos respeto para ella, para mis hijos y para mí. Estoy cansado de ver a distintas personas que se inventan historias relacionadas conmigo, por lo que he tomado la decisión de que mis abogados inicien las correspondientes demandas dirigidas a quienes estén difundiendo informaciones totalmente falsas y que deberían demostrar en los Tribunales de Justicia”.

En los últimos tres meses, Casillas ha tenido que escuchar cómo en programas del corazón como Sálvame le adjudicaban varias novias; todas ellas, posteriormente, se ha sabido que no han tenido nada que ver con el ex futbolista, aunque el daño ya estaba hecho. A los pocos días del anuncio de su separación se escuchó el nombre de la cantante cordobesa Sara Dénez. La noticia la publicó la revista Semana, pero enseguida la artista lo desmintió, e incluso subió a su Instagram una foto suya con su verdadero novio.

Luego apareció una modelo búlgara llamada Nadia Alexandrova, con quien supuestamente Iker le había sido infiel a Sara Carbonero desde 2019. Los reporteros le preguntaron por su presunto romance a las puertas del colegio de sus hijos y el ex portero se pilló un monumental cabreo y amenazó con tomar medidas legales.

Pues bien, la paciencia de Iker Casillas no da para más y todo apunta a que el próximo que se atreva a arrojar un nombre tendrá que enfrentarse a sus abogados. Iker está en pie de guerra contra los medios del corazón.