Iker Casillas la vuelve a liar en Twitter: "Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos"

El ex portero del Real Madrid hace unas semanas estaba en boca de todos tras declaraciones en Twitter. En esta ocasión el tuit ha sido "Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos". Declaraciones hechas a las 02:00 de este miércoles y que por el momento tiene más de 24 mil retuits, más de 8.000 tuits citado y más de 157 mil me gustas. Y un sinfín de respuestas de lo más variadas.

“Qué ganas de pegarme siete tiros en los testiculos” — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 26, 2022

El streamer Ibai Llanos publicó la noche del martes un tuit muy parecido "Qué ganas de pegarme siete tiros en los cojones". La explicación para entender ambos tuits es sencilla. Mientras el Real Madrid jugaba contra el Leipzig en su encuentro en la Champions, Llanos escribió el tuit en enfadado tras las derrota del quipo madrileño. Horas más tarde Casillas replicaba el tuit del streamer aunque más tarde y en un tono más serio explicó y detalló mejor la situación del Real Madrid en la Champions League.

El @realmadrid ha perdido pero aún así es el que más fácil lo tiene para pasar de ronda. No se juega nada en la última jornada el Celtic. Esos 3 puntos te hacen ser 1º. Si, todo puede pasar pero lo normal es que pasen 1º de grupo. — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 26, 2022

No obstante los internautas han recordado el tuit viral de "Espero que me respeten: soy gay". Estas declaraciones dieron pie a que se incendiaran las redes durante la jornada y Carles Puyol, ex futbolista del Barcelona FC, le respondió que por fin iban a poder desvelar la historia entre ellos. Estos comentarios desafortunados fueron contestados con firmeza por los usuarios de Twitter.

El @realmadrid ha perdido pero aún así es el que más fácil lo tiene para pasar de ronda. No se juega nada en la última jornada el Celtic. Esos 3 puntos te hacen ser 1º. Si, todo puede pasar pero lo normal es que pasen 1º de grupo. — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 26, 2022

No tardó mucho en desaparecer este tuit de la cuenta del madridista que posteriormente publicó unas declaraciones en las que aseguraba que su cuenta había sido hackeada. Pues dos semanas más tarde el madrileño, lo ha vuelto ha hacer. Y los usuarios de Twitter esperan alguna respuesta por parte del Casillas mientras tanto otros hacen chistes y memes al respecto.

Pero déjeme cierro el Twitter señoraaaaa pic.twitter.com/6v2ZAptbxJ — Mike Moreno (@MikeMoreno07) October 26, 2022

La contraseña de Iker pic.twitter.com/nSei8axC1Q — Thais Liset (@thais_liset) October 26, 2022