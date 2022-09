Íñigo Onieva, ¿oportunidades? a El Corte Inglés

"Me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso", Tamara Falcó ha pronunciado una frase histórica para trazar una raya sobre la tolerancia ante una infidelidad. Ni un nanosegundo de debilidad.

No hay tibiezas para los corazones rotos y la marquesa de Griñón ha puesto de acuerdo a todo el país, que ya es decir: no puede tolerar las infidelidades probadas de Íñigo Onieva y su reacción han sido de tal entereza y rapidez que ha atajado una crisis de imagen y la ha convertido en un motivo para revalorizarse. Pillar la dignidad por las axilas y salvarla del abismo no tiene precio. Reapareció en Teatro Real, el teatro real de la vida, qué gran nombre para ir de negro y asumir lo ocurrido. Asumió la realidad.

Hasta los detractores de Tamara han tenido que recurrir a comentarios de ser de extrema derecha para justificar que no hay mucho que decir en contra de la afectada. Ella es piadosa, conservadora. Pija, no le van a asustar con la palabra. Pero también luce una honestidad contra la que no se puede arremeter. No la pueden meter en política. Ya sabía su madre que era su ojito derecho. Le ha salido la más avezada en esto de ser portada. Pese a que se dinamitaron todas las previsiones de la boda y de lo que se presentía como una pareja que iba a dar escándalos, se ha zafado. Y cualquier exclusiva de la marquesa sigue teniendo precio de barril Brent. Ha crecido en símbolo y en Netflix, para los que no la conozcan por ahí, se acercarán a ella.

Para pasmo de Antena 3 (es la cadena más vista, no le ha dolido), la habitual colaboradora de El Hormiguero decidió declarar sus sentimientos de redención a Sálvame, un programa donde siempre la han atizado con ironía. Qué contragolpe ha dado. Está claro que no le iba a dar esa exclusiva a Orestes.

A Isabel Preysler le costó años ser respetada por el gran público en su decisión de dejar a Julio Iglesias por sus continuas infidelidades o dejar a su corazón libre y dejar a Carlos Falcó por Miguel Boyer. Los años convirtieron en más respetable y venerable a la reina del suelo de gres, que sin tener que salir en las portadas cada semana aumentó su prestigio como imagen y personaje. ¿Ha instigado para que se filtraran los vídeos? Da igual. Sólo un vistazo ya sabía que la decisión debía ser clara. Lo que no pudo hacer ella.

Tamara no debía soportar a este Julio Iglesias de las noches con ese historial reincidente. Ella tiene patrimonio, empresas y futuro (hasta un título nobiliario) como para dar un portazo a Íñigo Onieva. No hay boda y no había niños de por medio. Ni un nanosegundo. Adiós.

El ex aún mantiene esperanzas. Pero no, ¿oportunidades? a El Corte Inglés, Íñigo.