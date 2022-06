Isabel II, los bocatas de mermelada y el osito Paddington

Para la reina británica es un rito merendar sandwiches de mermelada con la taza de té a las cinco. Y en este sábado de Jubileo de Platino con más razón debía seguir las tradiciones. Tal como sucediera por ejemplo en los Juegos de Londres de 2012, la soberana se ha prestado con humor a la celebración y ha protagonizado un vídeo con el que se abría el acto de fiesta en el que aparecía tomando el té con el oso Paddington, un referente cultural, estrella de cine, y querido por todo el Reino Unido.

Ambos disfrutaban de su tacita cuando se animan a coger el ritmo de We will rock you, con las cucharillas, dando paso a Queen los primeros participantes del concierto ante el palacio de Buckingham y ante 20.000 espectadores en vivo. Por supuesto que no faltó el We are the Champions. El príncipe de Gales, intervino en un discurso para agradecer de forma efusivia ("su majestad, mamá") la labor de su madre, 70 años en el trono y una transición tranquila hacia una posible abdicación por su avanzada edad. Los 96 años empiezan a notarse.

Prince Charles paid an awesome tribe to his Mummy The Queen.#PlatinumJubilee #HM70 https://t.co/gj3OyaI4RL — Bren Teem (@BrendsTeem) June 5, 2022

La reina siguió las actuaciones a través de la televisión en el castillo de Windsor, donde reside por sus problemas de movilidad. A su lado, restañando reproches, los duques de Sussex, pródigos tras su marcha dos años atrás de las responsabilidades reales. Junto a la reina sus bisnietos, Archibald y Lilibet. La pequeña cumplía ayer un año y su regia bisabuela por fin ha podido conocerla tras los rigores de la pandemia.

Con el regreso de los duques de Sussex se escenifica un acercamiento (no tanto una reconciliación del todo) entre ellos y los duques de Cambridge. Los hijos de Diana Spencer, cuya aura sobrevuela en sus esforzadas nueras, parecen tenderse la mano de nuevo. Un episodio feliz para un Jubileo del que se pretende que sea una exaltación máxima a Isabel II con un fin cercano a sus responsabilidades. Un homenaje implícito al recordado Felipe de Edimburgo.

Diana Ross, el eurovisivo Sam Ryder, Rod Stewart fueron las glorias que pasaron por el escenario de una noche londiense de fiesta en reconocimiento a una soberana tenaz.