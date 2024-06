Isabel Ordaz cuenta cómo fue su batalla con el cáncer en su último libro

Isabel Ordaz ha roto su silencio. La actriz, conocida por su papel de La hierbas en Aquí no hay quien viva y de Araceli Madariaga en La que se avecina, ha hablado por primera vez de una enfermedad que ha mantenido en secreto hasta ahora, el cáncer. Ha sido con la publicación de su libro La vida en otra parte: viaje alrededor del cáncer cuando ha decidido romper esa barrera y narrar su experiencia con la terrible enfermedad.

Para Isabel escribir sobre el cáncer de colon que ha padecido le ha liberado. “Me vi secuestrada, anonadada por esta enfermedad. Para no ser anulada del todo necesitaba mi propio relato, convertirlo todo en una narración”, ha contado en una entrevista concedida a Vanitatis.

La actriz, que asegura estar viva de milagro, describe así su nuevo libro. “La vida en otra parte es un viaje alrededor del cáncer. Un relato escrito en prosa poética libre en el que a través de la literatura reflexionó sobre la vida, la muerte y el estigma que existe con la enfermedad. Un diagnóstico de estas características hace que todo se deshaga a tu alrededor", ha explicado.

Ordaz ha expresado en su libro lo que sintió cuando le diagnosticaron la maldita enfermedad. “Tu futuro empieza a ser inestable o incierto. Todo se altera, todo adquiere otra dimensión. Te quedas como perpleja, Ni siquiera podía llorar. Poco a poco, el diagnóstico va bajando al corazón, a la piel. Vas entrando en el protocolo de la curación o de las terapias”, ha añadido.

La intérprete, que aún debe cumplir con algunas revisiones, le ha ganado la batalla al cáncer. Ella considera que ha vuelto a nacer. “Gracias a Dios, he renacido. Gracias a los médicos, a todos. A la amistad también. Y a mí misma, supongo. Ya he pasado el ciclo de las revisiones. Tengo que seguir revisándome, pero con un plazo más largo. Por seguridad y por protocolo, en la rama de oncología, nunca recibes un alta como tal pero se puede decir que el médico me ha dicho que estoy curada. Ya llevo prácticamente cinco años haciendo una vida normal. Y además, con esa fuerza de haber pasado por ese territorio oscuro del túnel, de la telaraña, de la no vida, del peligro de perderla”, ha finalizado.