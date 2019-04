Isabel Pantoja se está preparando ya para dar comienzo a su aventura en Supervivientes. Para llegar perfecta a Honduras y no defraudar a nadie en el reality, la artista ha acudido a un centro de estética en el que permaneció más de siete horas. Aprovechando su visita a Madrid por varios asuntos antes de emprender el viaje, Isabel llegó a la clínica como la estrella que es. Siguiendo su habitual relación con la prensa, prefirió no contestar a ninguna de las preguntas de los periodistas y regalarles, en cambio, la mejor de sus sonrisas. Para la ocasión, Isabel eligió un look de lo más cómodo con un pantalón negro de topos blancos, un jersey de pelo y un chaleco vaquero que combinó, una vez más, con sus inseparables gafas de sol oscuras. Aunque lo que llamó la atención son las siete horas que empleó en ponerse a punto, probablemente de los pies a la cabeza.

Isabel también aprovechó su estancia en la capital para comer con buenos amigos, realizarse un reconocimiento médico, ponerse las correspondientes vacunas y estar un tiempo junto a su hija, Isa, quien se ha sometido recientemente a una operación estética.