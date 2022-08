Isabel Pantoja celebra su cumpleaños más agridulce

La tonadillera cumplía 66 años esta semana acompañada por su hija Isa Pantoja, su nieto Albertito, su hermano Agustín y varios amigos en ‘Cantora’. El distanciamiento que sufre con su hijo Kiko Rivera ha hecho de esta celebración un momento amargo para la cantante, sumado al hecho de que es la primera vez que cumple años sin su madre, doña Ana, fallecida el 29 de septiembre del pasado año.

La relación entre Isabel y Kiko se encuentra en su peor momento desde que se empezara a deteriorar en el año 2020. A ello se le ha sumado en los últimos días las declaraciones de su nuera Irene Rosales, la cual acusa a la cantante de dañar psicológicamente a su marido. La sevillana también ha declarado que nunca podrá perdonarle que no se haya puesto en contacto con sus hijas, nietas de Isabel, Ana y Carlota. No obstante, Isabel ha querido soplar las velas en buena compañía y también agradecer a su público las muestras de cariño y felicitaciones recibidas: “Mi bella gente que me habéis escrito de muchas partes del mundo, muchísimas gracias por vuestras felicitaciones por mi cumpleaños. Imposible hacerlo de uno en uno y lo hago por aquí y por todo lo que me habéis deseado os doy las gracias de corazón. Siempre vuestra Isabel, que tengamos todos muchísima salud”.

La cantante también recibió la visita de su sobrina Anabel, recién llegada de su experiencia en el concurso ‘Supervivientes’. La joven acudió a ‘Cantora’ desde Sevilla tras encontrarse con sus padres, y no quiso perder la oportunidad de acercarse a felicitar a su tía y llevarle su correspondiente regalo, según pudimos comprobar a través de varias publicaciones en sus redes sociales. Anabel también compartió varias imágenes junto a Antonio Abad, gran amigo y peluquero de Isabel, e incluso de la tarta personalizada de cumpleaños con diversas imágenes de su tía. De este modo, la colaboradora de Mediaset conseguía su deseo de encontrarse con Isabel, un deseo transmitido en numerosas ocasiones desde su llegada a España. Al mismo tiempo, desgranó lo ‘orgullosísima’ que se siente su tía del concurso realizado en Honduras: “Dice que se lo ha pasado muy bien viéndome”.

Sin embargo, si bien parece que no ha sido su mejor cumpleaños en el plano personal, sí que apunta a mejorar en el plano profesional. Los rumores en torno a una gira de conciertos en ciudades como Miami, Los Ángeles, Chicago o New York siguen sonando con más fuerza que nunca.