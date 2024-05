Isabel Pantoja tranquiliza a sus fans y anuncia su vuelta a los escenarios

Isabel Pantoja ha emitido un comunicado para informar sobre su estado de salud ante la alerta generada por la cancelación de varios compromisos profesionales. El estado de salud de la tonadillera era una incógnita para sus seguidores que estaban pendientes de su evolución, lo que determinaría su vuelta a los escenarios. Para despejar todas las dudas, la cantante ha aclarado cómo se encuentra actualmente y cuándo retomará los conciertos que tenía previstos en su agenda.

“Nos complace enormemente afirmar que doña Isabel Pantoja se ha recuperado completamente y ha recibido el alta médica de su leve indisposición. Estamos felices de anunciar que cumplirá con normalidad sus compromisos profesionales y artísticos”, comienza diciendo el texto publicado en sus redes sociales.

Isabel ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido durante las últimas semanas. “Isabel desea agradecer de todo corazón todas las muestras de cariño y apoyo recibidas durante este tiempo”.

La tonadillera, una vez recuperada de la leve indisposición, retomará la gira de conciertos, la cual tuvo que ser suspendida por sus problemas de salud el pasado 30 de abril donde debía actuar en Santa Cruz de Tenerife. “La gira se reanudará según lo programado, y esperamos ver a todos sus fans en las distintas ciudades incluidas en el itinerario. Todos los detalles de las fechas y lugares se mantendrán como estaban previstos”, ha comunicado.

Isabel cuenta con los días para reencontrarse con su público. Su próximo concierto será en Zaragoza, el sábado 25 de mayo en el Pabellón Príncipe Felipe. “Agradecemos su paciencia y comprensión durante estos momentos y compartimos la emoción de Isabel por volver a encontrarse con su público en los escenarios. Nos vemos el día 25 de mayo en Zaragoza”, ha concluido.

Ya el pasado 3 de mayo, la cantante lanzaba un mensaje alentador a sus seguidores a través de un vídeo que colgó en su perfil de Instagram. “Aquí firmando los discos para que os lleguen prontito deciros, que estoy bien, mandar un beso enorme a mi gente de Tenerife. Deciros que en septiembre estaremos juntos y a mi gente de Zaragoza que muy prontito nos veremos para que pasemos una noche inolvidable, os quiere mucho vuestra Isabel”, avanzaba sobre su vuelta.

Dejando un lado sus problemas de salud, la tonadillera ha sido noticia en los últimos días por su destacada ausencia en la comunión de su nieto Alberto, el hijo de Isa Pantoja y Alberto Isla. El clan Pantoja no tuvo representación en el acontecimiento, ya que a la baja de Isabel se sumó la no presencia de Anabel Pantoja, que tenía que volar a Estados Unidos, y la de Kiko Rivera e Irene Rosales, que no mantienen ningún tipo de relación con Isa Pantoja.