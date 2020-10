Jeff Bridges anuncia que tiene cáncer

Uno de los rostros más conocidos del cine, el actor estadounidense Jeff Bridges, ha sido diagnosticado con un cáncer en el sistema linfático. La estrella de Hollywood no ha perdido la energía positiva que siempre le acompaña.

Al protagonista de obras maestras como El Gran Lebowski, K-Pax o Corazón rebelde, se le ha podido ver muy animado en el momento del anuncio de su dolencia en la red social Twitter. "Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno", aseguraba Bridges, que ahora le tocará encarnar uno de los peores guiones de su vida del que seguro saldrá airoso.

As the Dude would say.. New S**T has come to light. I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good. I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.