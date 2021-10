Jesús Mariñas padece cáncer de vejiga

Jesús Mariñas ha confesado recientemente en una publicación de corazón que se encuentra mal de salud porque tiene cáncer de vejiga. Algo que el periodista parece afrontar con entereza y valor y asegura que se va a curar.

Desde que publicó el libro Jesús por Mariñas, el periodista gallego ha estado ausente en los medios de comunicación, tanto en el terreno personal como en el profesional. Pero esta semana ha decidido aparecer dando una entrevista en exclusiva a la revista Diez Minutos, en la que el periodista se ha sincerado acerca de su cáncer y de cómo lo está viviendo.

Hace dos meses que le diagnosticaron la enfermedad y confiesa que aunque al principio se asustó, poco a poco ha ido asimilando su dolencia y ahora “hay que luchar y superarlo”.

En dicha entrevista Mariñas ha confesado que al ser de otra época, le aterra decir la palabra cáncer. "A mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad, me asusta la palabra cáncer. Creo que eso le ocurre, sobre todo, a la gente de mi generación" asegura Mariñas.

El periodista ha contado que su mayor apoyo en estos momentos tan complicados es su marido, Elio. Gracias a él, Mariñas puede sobrellevar mejor y entender con mayor claridad su situación, además de ayudarlo a ser menos impulsivo de lo que suele ser, porque su marido, según él, es más comedido . El gallego afirma que no le teme a la muerte y admite que le está dando muchas vueltas a la idea de la muerte, pero que no le tiene miedo. “No le tengo miedo porque nunca la he pasado. Cuando me toque ya te lo podré decir",.

Jesús Mariñas siempre ha estado ligado a la prensa del corazón y ha formado parte de casi todos los programas televisivos con más audiencia del sector. Desde Pasa la vida en La 1, a Día a día en Telecinco o Cada día en Antena 3. Formó parte de Sálvame durante un breve espacio de tiempo y también colaboró con el último espacio que presentó María Teresa Campos, Qué tiempo tan feliz. Fueron muy populares los enfrentamientos que protagonizaban en Tómbola, Jesús Mariñas y la también periodista del corazón, Karmele Marchante.

No obstante, sus comienzos fueron escribiendo para Semana y Pronto, entre otras cosas. A partir de ahí, ha colaborado con Luis del Olmo, María Teresa Campos y otras grandes figuras de la profesión.