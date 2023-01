Así es Joana Sanz, la mujer y principal apoyo de Dani Alves

La detención y posterior entrada en prisión sin fianza de Dani Alves ha sido una nueva estocada para Joana Sanz. La modelo canaria se encuentra destrozada tras el fallecimiento reciente de su madre y la acusación de violación que pesa sobre su marido por una presenta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

La joven ha contado a la Policía que el futbolista la persiguió hasta los baños del local. Allí la abofeteó antes de violarla. El duro relato ha acabado con prisión provisional sin fianza para el exfutbolista del FC Barcelona. Según ha trascendido el internacional brasileño, que participó en el pasado Mundial de Catar, está muy bajo de ánimos, no quiere relacionarse con el exterior y apenas ha comido. Una detención e ingreso en prisión que ha rematado a su pareja, Joana Sanz.

La influencer atraviesa uno de sus momentos vitales más duros. Cuando aún no se ha repuesto del fallecimiento de su madre por un cáncer de útero ha visto como su marido afronta un panorama bastante negro. La progenitora de la modelo, además del maldito cáncer, padecía una discapacidad intelectual por el que tuvo que ser ingresada en un centro de psiquiatría. Su hija fue la que asumió los costes de sus cuidados médicos. “Si por los hospitales fuera, te mueres ahí. Firmó para operarse el 29 de noviembre, no le dieron quirófano hasta el 17 de enero. Demasiado tarde”, comentaba con resignación.

Joana Sanz es el principal apoyo de su marido. La modelo ha defendido públicamente a su pareja y cree ciegamente en su versión de los hechos. En sus redes sociales ha dejado claro que apoya 100% a su marido y pide respeto a la dura situación que le está tocando vivir. “Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de su marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias”, ha escrito en una story de Instagram.

Joana Sanz y Dani Alves empezaron a salir juntos en 2017. Anteriormente, el jugador brasileño mantuvo una relación con Dinora Santana, la madre de sus hijos. Joana Sanz, natural de Tenerife, es una modelo de 29 años. Comenzó en el modelaje con apenas 17 años, cuando participó en el Supermodel Of The World. A partir de entonces, su carrera profesional tomó vuelo. Ha protagonizado campañas publicitarias de todo tipo, desfila para varias firmas y es una de las modelos más recurridas para las pasarelas nacionales. La joven también ejerce de influencer. En su perfil de Instagram cuenta con más de 750.000 seguidores.