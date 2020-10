Joaquín, el comentarista más divertido de 'La isla de las tentaciones'

Joaquín Sánchez se ha vuelto a enganchar a La isla de las tentaciones. Queda claro viendo los vídeos que graba y publica en Instagram. Este miércoles dio un espectáculo comentando el programa y tuvo para todos: Pablo, Mayka, Tom, Rosito… Hasta montó una habitación en su casa para los chicos de la isla, Villa Hulio la ha llamado.

Como ya hiciera en la primera edición, con sus imitaciones virales de una de las concursantes, Andrea, el futbolista en esta segunda edición del formato se ha convertido desde su propia casa en uno de los comentaristas más incisivos y divertidos del reality de Telecinco, y todo un fenómeno en las redes sociales. Haciendo gala como acostumbra de un grandísimo humor, el capitán del Betis ha comentado que en su casa tiene sitio para todos aquellos afectados por el fantasma de la infidelidad que sobrevuela la isla. Todo ello, con su mujer Susana al lado que, como no podría ser de otra forma, no ha parado de reírse durante toda la escena.

Mayka y Pablo son dos de sus concursantes favoritos, aunque el portuense esta vez ha ido más allá y ha montado una tienda de campaña en su casa que ha ofrecido al programa para rodar las escenas más íntimas. Villa Hulio, así la ha bautizado. "Como no quiero que nadie se quede fuera, sin ningún sitio, he montado mi propio Villa Hulio. Mira Pablo, con tu Rosito. Esta es la cama de Cristian, esta la de Lester. Y la última para Tom, por si quiere venir con todas. Olé Villa Hulio", ha bromeado.

En particular, Joaquín se ha dirigido a uno de los chicos que más está dando que hablar. Tom, protagonista por su rápida infidelidad a su pareja, también ha provocado la reacción del futbolista. "Tom, se me está cambiando hasta la cara. Se te ve el plumero", apuntaba primero para posteriormente mandarle un pequeño zasca: "Tom, a ti te pone caliente una farola, mi alma". Otro de los concursantes para los que Joaquín ha tenido palabras ha sido Pablo. "Pablo, no hace falta que te diga que aquí tienes sitio eh?".

Así, no extraña que muchos internautas pidan al programa que Joaquín se incorpore como tertuliano en el debate sobre el reality.