Jorge Javier Vázquez ya se encuentra en su casa recuperándose del ictus que sufrió el pasado sábado. El presentador de Sálvame y GH Dúo, muy sonriente y con un aspecto inmejorable del que incluso se ha permitido bromear, ha permitido que Mediaset montase un reality alrededor de su alta hospitalaria. Desde la salida del centro, con logo de la compañía de seguros incluida, conexión en directo con el programa de Ana Rosa en Telecinco y acabando con una entrevista en profundidad de camino a su casa. Ahora toca descansar durante un mes por prescripción médica. Aunque son muchos los que dudan de que Jorge Javier sea capaz de no dar señales de vida (mediática) todo ese tiempo. El propio Jorge Javier ha reconocido en los dos libros que ha escrito que ha abusado algunas veces del alcohol y que ha tomado drogas, y ha manifestado que no está dispuesto a vivir "con una manta y un caldito". Pero ahora toca cuidarse, y no retomar viejas costumbres.