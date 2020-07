José Corbacho se repone de una operación quirúrgica grave

El actor y presentador José Corbacho se encuentra en estos momentos en el hospital reponiéndose de una operación quirúrgica renal que urgía. El popular cómico lleva tres años sufriendo una insuficiencia renal que le obligaba a recibir un trasplante.

La donación le ha llegado de su hermana, como ha comentado en un vídeo en las redes sociales. Los seguidores están sorprendidos ya que se desconocía su delicado estado de salud. Corbacho se encuentra en un hospital barcelonés.

“Termina una etapa”, resume, por el final feliz que ha tenido esta intervención, de la que se recupera con fuerza y optimismo.

El actor cuenta con 54 años y cuatro decenios atrás ya acudió al doctor Puigvert, clínica donde se ha tratado, para seguir una dolencia que se ha agravado con el tiempo. “Siempre he creído que la salud es algo íntimo, privado y personal, pero también quiero dar las gracias públicamente a todo el personal de la clínica durante tantos años”, ha expresado

El agardecimiento también lo lanza hacia el doctor Garat, ya jubilado: "me cogió de la mano siendo casi un niño y me ha acompañado hasta hace poco. Al Doctor Ballarín, que le relevó y me ha cuidado con mucho cariño, también hasta su jubilación", ha relatado ante una dolencia que ha sido seguida durante tanto tiempo y con la profesionalidad de la clínica donde finalmente ha sido intervenido en esta semana.

"Por eso, escribo esto, porque también toca decir en voz alta, que cuando convives con ellos cara a cara te das cuenta de la importancia de nuestra Sanidad. Y en estos momentos más que nunca. Ellos están ahí, jugándose la vida, en primera línea, cuidándonos", ha añadido.